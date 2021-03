Gracy Barbosa sensualiza no pole dance só de calcinha e top

Gracyanne Barbosa mostrou toda sua desenvoltura – e força – dançando e dando piruetas no pole dance em um vídeo publicado e sua conta no Instagram nesta terça-feira (2). A musa sensualizou usando uma calcinha e um top rosa claro, enquanto seus pets descansam no chão.

“Postando só pra vocês verem essa fofura do Thorzinho. O que vocês acham que ele tá pensando?”, escreveu a influencer na legenda do post.

Gracy contou que ainda está aprendendo a usar o pole dance, mas os seguidores já apontam que a musa está tirando de letra. “Mulher do céu,vc evoluiu rápido”, escreveu uma seguidora. “Já está dando aula”, escreveu outro.