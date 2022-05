Graciele Lacerda diz que Zezé 'usufrui' do seu bumbum: 'Por isso que eu cuido'

Graciele Lacerda abriu o jogo e falou mais uma vez sobre sua intimidade com Zezé di Camargo nas redes sociais. A noiva do artista falou, após fazer uma propaganda de um produto para os glúteos, que cuida do bumbum para agradar o cantor.

"Óh, quem usufrui do meu bumbum lisinho é ele. Por isso que eu cuido", disse ela, ganhando um beijinho do sertanejo.

A musa fitness já falou outras vezes sobre o relacionamento com Zezé. Ela já contou que faz strip-tease para o noivo e que tem uma vida sexual bastante ativa com ele. Graciele até revelou que o casal faz sexo todos os dias.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)