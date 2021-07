Graciele Lacerda mostra tatuagem íntima em homenagem a Zezé Di Camargo

Os seguidores de Graciele Lacerda, no Instagram, foram surpreendidos com a influencer, que mostrou a tatuagem que fez para o marido, Zezé Di Camargo. Com informações do UOL

Graciele, de 40 anos, havia sido questionada do motivo pelo qual só o cantor tinha feito uma tatuagem em sua homenagem. Nos Stories, ela revelou que também marcou as iniciais dos dois perto da virilha, com um coração vermelho.

(Reprodução / Instagram)

A demonstração de amor foi feita em 2014. "Eu fiz essa tatuagem há sete anos pra ele, com nossas iniciais", disse a influenciadora.

Neste ano, em fevereiro, Zezé tatuou o nome da mulher em seu braço. O casal está junto há mais de 10 anos e Graciele está fazendo tratamento para engravidar.