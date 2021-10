Graciele Lacerda fala sobre sua paixão por biquínis

Apaixonada por biquínis, Graciele Lacerda sempre chama atenção com looks estilosos de moda praia. O site Purepeople conversou com a noiva do sertanejo Zezé Di Camargo e ela abriu o jogo sobre as suas produções.

A noiva de Zezé Di Camargo aposta em vários modelos estilosos, combinações de acessórios descoladas para usar com as peças de banho e saídas de praia. “Amo verão, sol, praia... Nasci em Vila Velha, no Espírito Santo, e ir à praia sempre fez parte da minha rotina enquanto morei lá”, conta.

Na hora de tomar sol, Graciele investe em peças de beachwear pequenas porque não gosta de ficar com marcas grandes. “Para me bronzear gosto de modelos menores, como o cortininha. Se for um passeio, gosto dos modelos com detalhes ou algum corte diferenciado. Gosto de todas as cores”, entrega.

Com biquínis básicos, neutros e clássicos, Graciele não abre mão de peças fashionistas e cheias de informações das tendências da moda. “Não sou muito ligada nas tendências, mas com as redes sociais sempre vou vendo muitas referências e também sou influenciada a comprar se vejo algum modelo que gosto”, confessa.

Os maiôs também viraram peças essenciais no closet de Graciele. “Gosto de usar durante passeios, tem modelos lindos e dependendo da ocasião deixa o look praia mais elegante”, destaca. Ela é fã de modelos que evidenciam o seu físico sarado. “Sempre uso peças que valorizam o meu corpo e que são confortáveis”, afirma. Para destacar o bumbum, a musa fitness tem um truque: “Eu particularmente gosto de usar fio-dental”.

Questionada se Zezé Di Camargo opina sobre seus trajes de banho, Graciele responde: “Ele não é de opinar, mas sempre elogia as minhas escolhas. Quando ele nota que valorizou meu corpo sempre comenta”.