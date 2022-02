Graciele Lacerda diz que 'talvez' perdoaria traição de Zezé Di Camargo

A atual esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, abriu uma caixinha perguntas nas redes sociais e falou sobre o seu relacionamento com Zezé Di Camargo. Uma das perguntas foi se ela perdoaria uma traição do cantor. "Talvez', respondeu.

A musa fitness também foi questionada se tem medo que Zezé "a troque por outra". "Todos nós corremos esse risco. Se eu for trocada é porque ele não me ama mais e não adianta ter ele comigo porque eu quero, né? Posso sofrer, chorar, mas nesse caso é melhor deixar a pessoa ser feliz e buscar ser feliz também. Tudo passa", disse.

Ela também contou como lida com a fama desde que começou a se relacionar com o cantor. "A maior dificuldade é lidar com mentiras, com julgamentos de pessoas que não te conhecem, não sabem nada da sua vida, do que foi, do que se passa. No início, sofri muito. Chorei muito. Não conseguia lidar com esse mundo de julgadores. E ainda ter que me calar por respeito a algumas pessoas. Mas hoje consigo lidar muito bem com tudo isso. Porque o tempo mostrou para quem tinha que saber o que eu sou", comentou.