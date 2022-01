Governo do Pará Lança Lei Semear 2022; veja como inscrever projetos culturais

A cerimônia de lançamento do Edital da Lei Semear 2022 será nesta quinta-feira (20), a partir das 18h, na Galeria Benedito Nunes. Também será realizado no evento a entrega do Selo Cultura Pará para empresas que patrocinaram projetos culturais em 2020 e 2021.

O período de inscrições no edital Semear estará disponível por 45 dias, a partir do dia 20 de janeiro e as submissões dos projetos culturais serão feitas pelo site da Semear: Sistema de Gestão de Projetos Culturais.

O edital é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Fundação Cultural do Pará (FCP).

Agende-se

Lançamento do Edital Semear 2022