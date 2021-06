Governo do Pará lamenta morte de Cecim e anuncia lançamento de obra do artista ainda este ano

A obra "Os Animais da Terra", de Vicente Cecim, será relançada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) em evento deste ano. A Secult se solidariza com familiares, amigos e fãs pela perda do escritor paraense.

A Secretaria de Comunicação do Estado publicou que o Governo do Pará lamenta profundamente a morte de Vicente Cecim, um dos maiores escritores paraenses. Com sua literatura, Vicente Cecim conquistou o público e a crítica, e gravou sua marca na cultura brasileira, levando seus leitores a uma viagem metafísica por Andara, uma representação da Amazônia encantada.

Agraciado em 1981 com a Menção Especial no Prêmio Internacional Plural, e em 1988 com duas premiações no Grande Prêmio da Crítica da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), Cecim é um dos autores homenageados na 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, e esteve presente no pré-lançamento, em dezembro de 2020.