Governo do Pará inscreve para a 'Feira Criativa' e estande da FCP

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lançou ontem, 30, o edital de chamamento público para a “Feira Criativa” da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que será realizada de 17 a 25 de agosto, no Hangar - Centro de Convenções. Serão selecionados artesãos individuais e/ou mestres artesãos e entidades representativas (associação, cooperativa ou grupo produtivo) do artesanato, com suas respectivas produções, para comercializar seus produtos.

As inscrições ocorrerão, gratuitamente, até o dia 2 de agosto, exclusivamente pelo Mapa Cultural. Após a inscrição, há a etapa de seleção realizada por comissão designada pela Secult, encarregada de avaliar critérios como referência à cultura popular e consciência ambiental. O Edital completo pode ser consultado no Mapa Cultural e no site da Secult.

Também estão abertas, até o dia 4 de agosto, as inscrições para ocupação do estande da Fundação Cultural do Pará (FCP) durante programação. Os interessados devem preencher formulário eletrônico disponível no site da instituição. A Fundação Cultural do Pará disponibiliza seu estande, com medida de 48m², para abrigar atividades de lançamentos de livros, sessões de autógrafos e bate-papos, nos horários de 10:30h, 14h, 16h e 19h, no período da Feira.

No caso de haver dia e horário escolhido por mais de um profissional, a definição dos participantes interessados será feita a partir de sorteio, realizado pela equipe técnica da FCP responsável pelo estande.

A Fundação Cultural do Pará oferecerá suporte de espaço físico, mobiliário, TV, microfones, sistema de som e outras necessidades alinhadas à atividade a ser realizada, estando a estrutura do estande e a equipe técnica disponíveis para a programação, com exceção feita aos procedimentos de comercialização de produtos, o que ficará sob a responsabilidade exclusiva do proponente ou de pessoa por ele indicada. Não será possível fazer a guarda de materiais fora do horário reservado ao proponente. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 3284 9087 ou pelo email: cped2021dli@gmail.com.

O EVENTO

A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes chega, este ano, a sua 27ª edição, de 17 a 25 de agosto, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. A entrada é gratuita, das 9h às 21h. Os homenageados desta edição são a mestra de cultura popular, Iracema Oliveira, e o escritor, Juraci Siqueira. A realização é do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Dividida em três espaços, Arena Multivozes, Arena das Artes e a Arena Amazônia, a programação literária receberá circuito de atividades culturais e artísticas. Palco central da Feira, a Arena Multivozes será ambientada com intervenções artísticas que totalizarão 32 rodas de conversa, 12 saraus e 7 papos-cabeça. Haverá ainda a exibição de cinco programas Sem Censura e dois Mixturado, da TV Cultura, ao vivo. Já na Arena das Artes, espaço dedicado às crianças, será celebrado a infância por meio de teatros, histórias e apresentações lúdicas para os pequenos. (Com informações da Agência Pará).