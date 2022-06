Glória Menezes aparece em selfie com o filho em rara aparição na web

A atriz Glória Menezes apareceu sorridente no Instagram. Longe dos holofotes e mantendo uma vida tranquila, com raras aparições nas redes sociais dos familiares, a atriz teve um registro publicado ao lado do filho, Tarcísio Filho, fruto do casamento com Tarcísio Meira.

A responsável por publicar a imagem foi Mocita Fagundes, nora de Glória.

“E quem vem abrilhantar o feed? Meus dois amores! Lindos! Radiantes! Chiquérrimos! Boa noite de sábado! Amei os looks! Amei a ligação! Amo vocês”, disse ela na legenda.

Em um selfie feita no espelho, postada neste sábado, 11, Glória aparece produzida.