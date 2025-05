Globoplay retoma projeto que resgata novelas antigas; saiba quais serão as próximas

Depois de um hiato de dois meses, o Globoplay retoma em junho o projeto em que disponibiliza novelas e minisséries antigas em sua plataforma. O principal lançamento do mês é o remake da Irmãos Coragem, novela criada por Janete Clair em 1970 e adaptada por Marcílio Moraes, Margareth Boury e Antônio Mercado em 1995, que será disponibilizada no dia 26 de junho dentro do Projeto Regaste.

A novidade foi contada pelo ator Tony Ramos em um vídeo disponibilizado nas redes sociais da plataforma. Em sua versão original, Irmãos Coragem foi um dos grandes sucessos da TV Globo.

VEJA MAIS

Inspirada nos filmes de bang bang, a trama usou linguagem cinematográfica para contar a saga dos irmãos João (Tarcísio Meira), Jerônimo (Cláudio Cavalcanti) e Duda (Cláudio Marzo) em busca de um diamante. O elenco ainda trazia nomes como Gloria Menezes, Regina Duarte e Emiliano Queiroz.

Já o remake de 1995 foi protagonizado por Marcos Palmeira, Marcos Winter e Ilya São Paulo, além de Gabriela Duarte, Laura Cardoso e Murilo Benício. Apesar da expectativa, o remake produzido para comemorar os 30 anos da TV Globo não alcançou o mesmo sucesso da versão original.

Outra trama criada por Janete Clair também será disponibilizada no dia 9 de junho, no projeto Fragmentos. Trata-se de Bravo, novela que a autora começou a escrever em 1975 para o horário das sete.

Janete deixou a condução da novela após ser convocada para cobrir o buraco deixado pela censura da primeira versão de Roque Santeiro. A autora passou, então, a escrever Pecado Capital e deixou Bravo nas mãos de Gilberto Braga, ainda em início de carreira.

Bravo abordava o universo da música clássica por meio do personagem Clóvis di Lorenzo, interpretado por Carlos Aberto, um maestro popular, mas frustrado por não consegui compor uma obra-prima. O elenco ainda tinha nomes como Aracy Balabanian, Bete Mendes, Grande Otelo e Arlete Salles.

A minissérie Capitu, de Luiz Fernando Carvalho também chega à plataforma em junho. Inspirada no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, a produção em cinco capítulos tem Maria Fernanda Cândido, Michel Melamed, Eliane Giardini e Paulo José entre os nomes do elenco. Capitu estreia na plataforma em 16 de junho.

Já no projeto Originalidades, no qual as novelas são republicadas na plataforma, respeitando o formato original em que foram exibidas, a novidade é Laços de Família, um clássico de Manoel Carlos, exibido originalmente em 2000, que entra na plataforma no dia 2 de junho.

Com Vera Fischer, Carolina Dieckmann, Reynaldo Gianecchini, Tony Ramos, Marieta Severo no elenco, a novela ficou pelo triângulo amoroso entre Helena e Camila, mãe e filha, e Edu. A novela já foi reprisada duas vezes na TV Globo e uma vez no Viva.

No mesmo vídeo em que apresenta a volta do projeto, Tony Ramos também anuncia duas outras novelas previstas para entrar no Globoplay: Fera Ferida (1993) e As Filhas da Mãe (2001).