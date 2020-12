Globoplay promete fazer a cobertura mais completa do BBB

Está quase na hora de voltar à "casa mais vigiada do Brasil", e o Globoplay vai novamente fornecer a cobertura mais completa do "BBB" este ano. A partir da estreia do programa, no dia 25 de janeiro, o assinante da plataforma terá acesso a 11 câmeras 24 horas e a três edições diárias do "Click BBB", um resumo das últimas horas da casa mais vigiada do Brasil.