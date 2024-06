Globo não fecha acordo e cancela transmissão do Festival de Parintins, diz site

O Festival de Parintins 2024 não será transmitido pela TV Globo, mesmo a emissora tendo anunciado que faria a exibição neste ano. O cancelamento da transmissão acontece devido o não fechamento de contrato com a TV A Crítica, que tem contrato para o evento até 2025.

"A Globo iniciou conversas para a transmissão do Festival de Parintins, mas não conseguiu chegar a um acordo com a detentora dos direitos de exibição do evento", diz a nota da emissora, enviada para o portal F5 na tarde da última quinta-feira (13/06).

"A formalização do nosso interesse tinha como objetivo integrar o Festival de Parintins ao portfólio de grandes transmissões da Globo, palco das principais festas culturais e populares brasileiras. O evento continuará presente na cobertura nacional do jornalismo da Globo e da Rede Amazônica", conclui a nota.

Em maio, a Globo afirmou que iria transmitir a edição deste ano, marcada para acontecer entre 28 e 30 de junho. Haveria também uma exibição dos melhores momentos em TV aberta no dia 7 de julho.

De acordo com o portal F5, a TV A Crítica ficou insatisfeita com o anúncio sem consulta prévia e teria dificultado as negociações. O canal local continuará com o evento até o fim do acordo.

A Globo decidiu incluir a transmissão do evento na grade de programação após o Isabelle Nogueira, terceira colocada no BBB 24 e cunhã-poranga do Boi Garantido. Entre o fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, o festival teve exibição para todo o Brasil pela Band, mas sem muito sucesso junto ao público