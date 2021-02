Globo define substituto para Tiago Leifert no Big Brother Brasil; confira

Com a pandemia do coronavírus ainda em alta no Brasil, a direção do reality show, Big Brother Brasil, resolveu se precaver e escalar um substituto para o apresentador do programa, Tiago Leifert, para o caso de alguma emergência.

Patrícia Poeta e Ana Furtado são sempre as escolhidas para substituírem Ana Maria Braga e Fátima Bernardes quando as titulares do programa precisam sair de férias ou por alguma urgência. O escolhido como substituto do atual apresentador do BBB 21 foi André Marques.

O apresentador do “The Voice +” foi o escolhido por Boninho para ficar em stand by e substituir Leifert se for preciso. André foi comunicado pela direção do reality sobre essa posição e orientado a estar sempre por dentro dos acontecimentos dentro da casa mais vigiada do país.