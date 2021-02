Globo de Ouro divulga indicados de 2021

Foram anunciados na manhã desta quarta-feira, 3, os indicados para o Globo de Ouro 2021. O filme Mank, de David Fincher, recebeu o maior número de indicações no Globo de Ouro, incluindo de melhor longa de drama, diretor e ator.

Como na premiação do ano passado, a Netflix voltou a dominar a lista com suas produções, conquistando 22 indicações. Entre os filmes estrangeiros, o brasileiro Bacurau não foi lembrado.

Em uma edição que promete na disputa das séries favoritas, The Crown está de volta. Com uma temporada esperada, a série concorre em seis categorias, com elenco disputando entre si. Em segundo lugar ficou Schitt's Creek (5), Ozark e The Undoing, com quatro indicações cada, The Great e Ratched, com três indicações cada.

Entre as plataformas, a Netflix lidera a lista com 22 indicações em filmes e 20 indicações para as séries de TV. A Amazon Studios teve sete indicações de filmes. A HBO concorre em 7 categorias de séries.

Dos cinco indicados ao prêmio de direção, três são mulheres. São elas a cineasta chinesa radicada no EUA Chloé Zhao, diretora de Nomadland, que é protagonizado por Frances McDormand; a atriz e roteirista britânica Emerald Fennell, por Bela Vingança; e a atriz Regina King, por Uma Noite em Miami, filme que mostra amizade entre Malcolm X, Cassius Clay, Jim Brown e Sam Cooke, que marca a estreia dela na direção. Os demais indicados são David Fincher, por Mank, e Aaron Sorkin, por Os 7 de Chicago.

Na disputa do prêmio de melhor atriz, Emma Corrin e Olivia Colman concorrem pela mesma série. Corrin estreou em The Crown no papel de Lady Di e Olivia repete o sucesso na quarta temporada como a Rainha da Inglaterra. Também foram indicadas Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), e Sarah Paulson (Ratched).

Ainda com The Crown, Josh O' Connor concorre na categoria melhor ator em série de drama e vai disputar o prêmio com Jason Bateman (Ozark), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Al Pacino (Hunters) e Matthew Rhys (Perry Mason).

Na cerimônia de premiação, a ser realizada no dia 28 de fevereiro, a atriz Jane Fonda, atriz camaleônica e ativista social será homenageada por sua contribuição com o Prêmio Cecil B. DeMille.

Confira os principais Indicados ao Globo de Ouro 2021



CINEMA



Melhor filme de drama - "The Father", "Mank", "Nomadland", "Bela vingança", "Os 7 de Chicago"

Melhor filme de musical ou comédia - "Borat: fita de cinema seguinte", "Hamilton", "Palm Springs", "Music", "A Festa de Formatura"

Melhor direção - Emerald Fennell - Bela Vingança; David Fincher - Mank; Regina King - One Night in Miami; Aaron Sorkin - Os 7 de Chicago; Chloé Zhao - Nomadland

Melhor atriz de filme de drama - Viola Davis - A voz suprema do blues; Andra Day - The United States vs. Billie Holiday; Vanessa Kirby - Pieces of a Woman; Frances McDormand - Nomadland; Carey Mulligan - Bela vingança

Melhor ator de drama - Riz Ahmed ("O som do silêncio"); Chadwick Boseman ("A voz suprema do blues"); Anthony Hopkins ("Meu pai"); Gary Oldman ("Mank"); Tahar Rahim ("The Mauritanian")

Melhor atriz de musical ou comédia - Maria Bakalova ("Borat: Fita de cinema seguinte"); Michelle Pfeiffer ("French Exit"); Anya Taylor-Joy ("Emma"); Kate Hudson ("Music"); Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Melhor ator de musical ou comédia - Sacha Baron Cohen ("Borat: fita de cinema seguinte"); James Corden ("A Festa de Formatura"); Lin-Manuel Miranda ("Hamilton"); Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield"); Andy Samberg ("Palm Springs")

Melhor atriz coadjuvante - Glenn Close (Hillbilly Elegy); Olivia Colman (O Pai); Jodie Foster (The Mauritanian); Amanda Seyfried (Mank); Helena Zengel (News of The World)

Melhor ator coadjuvante - Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7"); Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"); Jared Leto ("The Little Things"); Bill Murray ("On the Rocks"); Leslie Odom, Jr. ("One Night in Miami")

Melhor trilha sonora - Alexandre Desplat (O Céu da Meia-Noite); Ludwig Göransson (Tenet); James Newton Howard (Relatos do Mundo); Trent Reznor, Atticus Ross (Mank); Trent Reznor, Atticus Ross (Soul);

Melhor canção - Fight For You (Judas and The Black Messiah); Hear My Voice (Os 7 de Chicago); Io Sí (Seen) - (The Life Ahead); Speak Now (Uma Noite em Miami); Tigress & Tweed - The United States Vs. Billie Holiday;

Melhor roteiro - Aaron Sorkin, "Os 7 de Chicago"; Chloé Zhao, "Nomadland"; Florian Zeller and Christopher Hampton, "Meu Pai"; Jack Fincher, "Mank"; Emerald Fennell, "Promising Young Woman";

Melhor filme estrangeiro - Another Round (Dinamarca); Minari - Em Busca da Felicidade (USA); Rosa e Momo (Itália); La Llorona (França e Guatemala); Two of Us (França e EUA);

Melhor animação - Soul, Wolfwalkers, A Caminho da Lua, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, Os Croods 2: Uma Nova Era

TELEVISÃO



Melhor série - Drama - The Mandalorian (Disney+); The Crown (Netflix); Lovecraft Country (HBO); Ozark (Netflix); Ratched (Netflix);

Melhor série - Musical ou Comédia - Emily In Paris, The Flight Attendant, The Great, Schitts Creek, Ted Lasso;

Melhor série limitada ou filme para TV - O Gambito da Rainha (Netflix), The Undoing (HBO Max), Nada Ortodoxa (Netflix), Normal People (BBC/Hulu), Small Axe (BBC);

Melhor ator em série limitada ou filme para TV - Ethan Hawke, The Good Lord Bird;

Hugh Grant, The Undoing; Mark Ruffalo, I Know This Much Is True; Bryan Cranston, Your Honor; Jeff Daniels, The Comey Rule;

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV - Cate Blanchett (Mrs. America), Daisy Edgar-Jones (Normal People), Shira Haas (Unorthodox), Nicole Kidman (The Undoing), Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)

Melhor ator coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV - Brendan Gleeson, (The Comey Rule), Dan Levy, (Schitt's Creek), John Boyega, (Small Axe), Donald Sutherland, (The Undoing), Jim Parsons, (Hollywood);

Melhor atriz coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV - Gillian Anderson (The Crown), Annie Murphy (Schitt's Creek), Helena Bonham Carter (The Crown), Julia Garner (Ozark), Cynthia Nixon (Racthed);

Melhor ator em série de TV - Musical ou Comédia - Don Cheadle (Black Monday), Jason Sudeikis (Ted Lasso), Ramy Youssef (Ramy), Eugene Levy (Schitt's Creek), Nicholas Hoult (The Great);

Melhor atriz em série de TV - Musical ou Comédia - Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Elle Fanning (The Great), Catherine O'Hara (Schitt's Creek), Lily Collins (Emily em Paris), Jane Levy (Zoey e a Sua Fantástica Playlist);

Melhor atriz em série de TV - Drama - Olivia Colman (The Crown), Emma Corrin (The Crown), Laura Linney (Ozark), Sarah Paulson (Ratched), Jodie Comer (Killing Eve);

Melhor ator em série de TV - Drama - Jason Bateman (Ozark), Matthew Rhys (Perry Mason), Al Pacino (Hunters), Josh O'Connor (The Crown), Bob Odenkirk (Better Call Saul).