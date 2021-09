Globo cancela 'Malhação' após 27 anos no ar

Uma novela adolescente que ficou quase três décadas no ar vai sair de cena. A TV Globo decidiu cancelar Malhação após 27 temporadas. Em 1995, Andréa Maltarolli e Emanuel Jacobina desenvolveram o seriado baseado no livro de Confissões de Adolescente, que alcançou grande sucesso na época também com uma série que passava na TV Cultura.

A primeira temporada de Malhação começou a ser reprisada no Canal Viva em setembro de 2020. Agora, a Globo decidiu cancelar a produção da próxima temporada. A emissora está repensando a grade vespertina da programação.

Atualmente é exibida Malhação: Sonhos, temporada realizada em 2014 e protagonizada por Rafael Vitti, Bruna Hamu, Arthur Aguiar e Isabella Santoni. Durante a pandemia de covid-19, as autoras Márcia Prates e Priscila Steinman trabalharam em Malhação: Transformação, já com elenco definido, mas o projeto foi cancelado também.