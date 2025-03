Globo anuncia a saída de duas apresentadoras do 'Saia Justa'

Rita Batista e Tati Machado deixarão o Saia Justa, programa do GNT, canal pago da Rede Globo. O anúncio foi feito pela própria emissora nesta segunda, 24. Eliana Michaelichen e Bela Gil apresentarão a nova temporada, a partir de 30 de abril, além de duas outras apresentadoras ainda não anunciadas.

"Como parte da tradição do Saia (Justa), abrem espaço na roda para outras vozes femininas, que serão reveladas em breve", anunciou a Globo, em comunicado à imprensa.

Tati Machado, que está grávida, integrará o programa até maio, mês das mães. Depois, a apresentadora entra em sua licença maternidade.

A emissora explica também que Eliana e Bela Gil seguirão na conversa, em debates sobre atualidades e o universo feminino: "Nesta nova etapa, o Saia Justa se consolida como um espaço de leveza, descontração e prazer para o público feminino, sem deixar de lado as conversas inspiradoras".

O Saia Justa inicia sua nova temporada a partir de 30 de abril, com exibição semanal às quartas-feiras, 22h30. O programa está disponível no GNT e no Globoplay.