Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Glenn Close e Ridley Scott receberão Oscar honorário em novembro

Estadão Conteúdo
fonte

Glenn Closse é uma atriz super premiada, mas nunca levou o Oscar de Melhor Atriz (Divulgação)

Close e Ridley Scott, enfim, receberão suas estatuetas na 17ª edição do Governors Award, premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que entrega Oscars honorários. A cerimônia está marcada para 15 de novembro.

Além deles, Floyd Norman, primeiro animador negro da Disney e um dos responsáveis por sucessos como O Corcunda de Notre Dame, Mulan e Monstros S.A., também receberá a honraria.

Glenn, 79, já foi indicada oito vezes ao Oscar, a primeira ocorrendo em 1983, por O Mundo Segundo Garp e a mais recente em 2021, por Era Uma Vez um Sonho.

Já Scott foi indicado a quatro Oscars, sendo três como diretor (Thelma & Louise, Gladiador e Falcão Negro em Perigo) e uma vez indicado ao prêmio de Melhor Filme (Perdido em Marte).

O Governors Award é dado anualmente a nomes cujas carreiras influenciaram e inspiraram o cinema, mesmo que nunca tenham sido premiados pela Academia antes. Outros vencedores incluem Jean-Luc Godard, James Earl Jones, Steve Martin, Hayao Miyazaki, Debbie Reynolds, Angela Bassett e Samuel L. Jackson.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

OSCAR HONORÁRIO

GLENN CLOSE

RIDLEY SCOTT
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Dia dos Namorados na Assembleia Paraense traz noite com tributos a Roberto Carlos e Elvis Presley

O evento une o melhor da música romântica de décadas passadas ao charme da alta gastronomia para criar uma experiência inesquecível a dois

11.06.26 12h21

SUCESSO

Gaby Amarantos vence o Prêmio da Música Brasileira com o projeto audiovisual ‘Rock Doido’

Em noite de gala, a artista paraense conquistou o troféu, celebrou um ano do projeto e já anunciou show comemorativo na Fundição Progresso

11.06.26 11h06

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

SUCESSO

Gaby Amarantos vence o Prêmio da Música Brasileira com o projeto audiovisual ‘Rock Doido’

Em noite de gala, a artista paraense conquistou o troféu, celebrou um ano do projeto e já anunciou show comemorativo na Fundição Progresso

11.06.26 11h06

FAMOSOS

David Harbour fala de acusação de bullying feita por Millie Bobby Brown

Embora a atriz tenha relevado o caso, seu colega de elenco admitiu comportamento errático em nova entrevista

11.06.26 9h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda