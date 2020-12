Gkay, Manu Gavassi e Pedro Sampaio entram para lista da Forbes

A revista Forbes divulga anualmente a lista dos “Under 30”, com o objetivo de reconhecer as pessoas com menos de 30 anos que foram destaque nas mais variadas áreas.

“Cada candidato é avaliado segundo uma série de critérios e métricas objetivas e subjetivas, como faturamento, criatividade, ineditismo, benefícios sociais reais e projetados, número de pessoas impactadas e potencial de transformação no setor, no mercado, na comunidade, no país e no mundo“, explica o site.

Os candidatos foram escolhidos entre aqueles que se inscreveram e os que foram indicados pelos leitores da revista. Entre os nomes dos reconhecidos pela Forbes estão Manu Gavassi que apesar de ser cantora e atriz foi destaque na categoria de marketing e publicidade, o cantor, Dj e produtor de hits, Pedro Sampaio foi destaque na categoria música.

Além de Kevin O Chris sendo destaque na música a revista também deu destaque para a humorista nordestina Gkay, na categoria Web. Os famosos celebraram a conquista nas redes sociais.