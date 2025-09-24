Capa Jornal Amazônia
Giovanna Lancellotti revela bastidores da cena de abuso em Dona de Mim

Estadão Conteúdo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Giovanna Lancellotti revelou detalhes emocionantes sobre os bastidores da cena de abuso sexual que sua personagem sofreu em Dona de Mim, folhetim da faixa das 19h, da TV Globo. O episódio foi ao ar nesta terça-feira, 23.

"Em muitas sequências a diretora chorou, em uma das cenas um menino pediu para sair. Quando ela (a personagem) chegou em casa, no chuveiro, foi muito difícil. Foi um dia que o set inteiro chorou", disse, em entrevista ao Gshow.

"Foi um processo de muita união da equipe, só tenho que agradecer pelo acolhimento. A energia era pesada, eu estava abalada". Giovanna relatou ter recebido o apoio da equipe: "O corpo é um só e ele entra em um estado de demora para sair. Esse acolhimento, escuta e o abraço da equipe foi muito importante, me senti muito acolhida pela produção, direção e autores."

"Entre uma cena e outra, o Gustavo, um dos figurinistas, e a Mônica, uma das camareiras, me deram um abraço e ficamos cerca de meia hora juntos, aos prantos", completou também a atriz.

Por ser uma cena que exige muita preparação emocional e física, Giovanna precisou de um preparador de elenco, Leonardo Lacca. "As cenas foram intensas e trabalhar as transições, como um mapa emocional, garantiu que ela estivesse confortável."

Ele deu mais detalhes sobre os bastidores e revelou que a cena necessitou de uma consultora para terem certeza da abordagem feita: "Essas cenas foram pensadas não apenas para retratar a violência, mas também transpor o acolhimento da vítima, evitando revitimizações e mostrar que é possível abordar esse tema com empatia, cuidado e profundidade."

A autora, Rosa Svartmann, finalizou com sua justificativa da importância sobre abordar corretamente o assunto.

"A violência contra a mulher acontece na nossa sociedade, infelizmente. É um assunto recorrente no noticiário, o que reforça a relevância. Abordar temas difíceis e dolorosos na novela é um desafio e uma oportunidade. Podemos assim propor uma reflexão sobre a nossa sociedade, personagens envolvidos nessas violências, repercussões, informar diferentes gerações desse problema e que cuidados podemos tomar. E vamos fazer isso respeitando a diversidade da audiência, a classificação indicativa e com o acompanhamento de consultores."

