Giovanna Conzatti faz ensaio sensual inédito para revista eletrônica

O primeiro ensaio inédito de 2021 do Bella da Semana prova que o ano tem tudo para ser especial na maior revista masculina do país. A estudante de veterinária Giovanna Conzatti é a protagonista de fotos e vídeos que prometem deixar os fãs enlouquecidos.

Com 23 anos recém-completados, ela garante que já realizou todas as suas fantasias sexuais e que entre quatro paredes vale tudo. Confira no site www.belladasemana.com.br.

Nascida em Porto Alegre, Giovana mora em Florianópolis atualmente e estuda Medicina Veterinária. Amante de Crossfit e de academia, a modelo revela que ama correr na beira da praia e que nos dias de folga está sempre na Praia do Rosa, um de seus lugares favoritos em Santa Catarina.

Giovanna Conzatti faz seu primeiro ensaio nu (Site Bella da Semana/ Divulgação)

Outra paixão da gaúcha é o Grêmio. “Não vejo a hora dessa pandemia passar para pisar novamente na Arena do Grêmio e assistir meu time de perto”.

A Bella da Semana conta que o segredo para manter a forma está na prática de atividades físicas e uma boa alimentação. Já quando o assunto é sexo ela não esconde seus segredos. “O lugar mais exótico que já transei foi em uma cachoeira e entre quatro paredes vale tudo, desde que tenha prazer em ambos”.

A modelo conta que tem planos de voltar a morar na Europa e que não vive sem a sua família. Em seu primeiro ensaio nu, Giovanna Conzatti fez muito sucesso com os fãs do Bella, especialmente na transmissão nas redes sociais.

“Foi uma experiência diferente de todas que já tive, a equipe toda é muito profissional então me senti muito à vontade do início ao fim. Espero que tenham gostado, foi feito com muito profissionalismo e carinho”.