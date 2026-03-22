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Gilberto Gil emociona Belém com turnê de despedida 'Tempo Rei'

Penúltima apresentação da carreira nos palcos reúne fãs no Hangar e é marcada por homenagens, clássicos e participação surpresa

Hannah Franco
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Gilberto Gil se apresentou em Belém, durante a turnê de despedida “Tempo Rei”, que celebra mais de 60 anos de carreira do artista. (Divulgação/@pridiabr)

O show de Gilberto Gil em Belém, realizado na noite de sábado (21), foi marcada por emoção, memória e reencontro. No palco do Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, o artista apresentou a turnê “Tempo Rei”, que marca sua despedida dos palcos após mais de 60 anos de carreira. O espetáculo reuniu fãs e transformou a apresentação em uma celebração coletiva.

A capital paraense recebeu o penúltimo show da turnê, que será encerrada no dia 28 de março, em São Paulo. Com forte participação do público, que acompanhou diversas músicas em coro, a noite reforçou o vínculo entre o cantor e a cidade.

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Entre os muitos palcos que já recebeu Gil, Belém ocupa um lugar recorrente em sua trajetória. Em novembro de 2025, o artista esteve na cidade como um dos destaques do Global Citizen Festival: Amazônia. O retorno agora, poucos meses depois, marcou um novo capítulo dessa relação, desta vez em tom de despedida.

Clássicos conduzem público por décadas de carreira

Com mais de duas horas e meia de duração, o show apresentou um panorama da obra de Gilberto Gil. O repertório incluiu músicas ligadas ao movimento da Tropicália e sucessos que atravessaram gerações, como “Palco”, “Tempo Rei”, “Cálice” e “Aquele Abraço”.

Entre os momentos mais emocionantes da noite, a interpretação de “Drão” ganhou destaque. Durante a música, imagens de Preta Gil ainda criança ao lado da mãe, Sandra Gadelha, foram exibidas no telão, ampliando a comoção no Hangar.

image O público paraense lotou o Hangar e acompanhou o show de Gilberto Gil em coro. (Divulgação/@pridiabr)

A canção já vinha sendo um dos pontos marcantes da turnê e também ficou associada às últimas aparições musicais de Preta Gil em vida. O show em Belém, inicialmente previsto para agosto de 2025, foi adiado após a morte da artista, ocorrida em julho do mesmo ano, o que levou à reorganização da agenda.

Discurso reforça vínculo com o público paraense

Durante a apresentação, Gilberto Gil fez questão de destacar a relação construída com Belém ao longo de sua trajetória. Em tom de despedida, o artista ressaltou o significado do reencontro com o público local.

“São muitos anos. Tantas vezes estive aqui em Belém com tanto prazer, para mim e para vocês também. E mais uma vez estamos aqui. Vocês vieram, e estamos juntos”, afirmou, em fala que foi acompanhada por aplausos do público.

Participação de Fafá de Belém surpreende plateia

A apresentação ganhou um momento inesperado com a participação de Fafá de Belém. A cantora paraense subiu ao palco sem anúncio prévio e dividiu com Gil a interpretação de “Emoriô”.

Vestida de branco, Fafá foi recebida com entusiasmo imediato pelo público. Ao fim da música, os dois artistas trocaram gestos de admiração e um beijo carinhoso, em um dos momentos mais celebrados da noite.

image Fafá de Belém surpreendeu o público ao subir ao palco e dividir com Gilberto Gil a canção Emoriô. (Divulgação/@pridiabr)

Público relembra trajetória e acompanha despedida

Entre o público, histórias de longa relação com a música de Gilberto Gil também marcaram a noite. A fã Miriam Maia, de 65 anos, relembrou um show assistido há mais de 40 anos na capital paraense.

“Eu sempre fui muito fã. Quando soube do show naquela época, vim do interior para assistir. E agora estou aqui de novo. Eu disse para minha irmã: quem não vê agora, não vai ver mais”, contou.

A capital paraense recebeu o penúltimo show da turnê "Tempo Rei", que será encerrada no dia 28 de março, em São Paulo, marcando o fim de uma trajetória que atravessa gerações da música brasileira.

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GILBERTO GIL

TEMPO REI

SHOW EM BELÉM
Cultura
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