Streamers Alanzoka e Maethe revelam nascimento do primeiro filho após gravidez secreta

O streamer Alanzoka surpreendeu os fãs ao anunciar, ao lado da criadora de conteúdo Maethe Lima, o nascimento do primeiro filho do casal. A novidade foi revelada nesta terça-feira (5), após uma gestação mantida em sigilo, mesmo com a rotina pública dos dois na internet.

Conhecidos pelas transmissões de jogos em plataformas digitais, os dois optaram por preservar a gravidez e compartilhar a notícia apenas após o nascimento. A decisão, segundo o casal, teve como objetivo garantir mais privacidade durante o período.

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A repercussão foi imediata nas redes sociais, onde seguidores destacaram a surpresa com o anúncio. Juntos há mais de 13 anos, Alanzoka e Maethe são considerados um dos casais mais populares do cenário gamer brasileiro.

De acordo com o relato publicado por Maethe, apenas familiares e amigos próximos sabiam da gestação. Pessoas que encontraram o casal durante o período também teriam sido orientadas a não divulgar a informação.

No comunicado, a influenciadora celebrou a chegada do bebê e explicou a escolha pelo sigilo. “A nossa família aumentou! 🍼 Depois de viver tudo isso no nosso tempo, chegou a hora de compartilhar com vocês”, escreveu.

Ela também destacou que a decisão foi importante para viver o momento de forma mais íntima. “Escolhemos viver a gestação em segredo pela privacidade da nossa família e hoje temos a certeza de que foi a melhor decisão. Foram meses de espera, sonhos e descobertas, até ele chegar e transformar tudo”, afirmou.

O casal revelou que o primeiro filho é um menino, mas optou por não divulgar o nome nem mostrar o rosto da criança neste momento. Em outro trecho da publicação, eles celebraram a nova fase.

“Nosso filho é a misturinha perfeita de nós dois e estamos vivendo o maior amor das nossas vidas! E agora, com o coração cheio e uma nova fase começando, queremos dividir um pouquinho dessa felicidade com vocês”, diz a mensagem.

O anúncio rapidamente ganhou destaque entre os assuntos mais comentados do dia nas redes sociais.

Mudanças na rotina de lives

Com a chegada do filho, Alanzoka informou que deve reduzir o ritmo das transmissões nas próximas semanas. Em uma live recente, o streamer explicou que pretende se dedicar mais à nova rotina familiar neste primeiro momento.

Na última segunda-feira (3), ele já havia sinalizado a ausência em uma transmissão por “imprevistos”, o que levantou suspeitas entre fãs sobre o nascimento do bebê.

O casal agora inicia uma nova fase longe dos holofotes, mantendo o perfil mais reservado que já vinha adotando nos últimos anos.