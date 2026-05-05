Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Streamers Alanzoka e Maethe revelam nascimento do primeiro filho após gravidez secreta

Casal optou por viver gestação longe da internet e surpreendeu seguidores com o anúncio

Hannah Franco
fonte

Alanzoka e Maethe surpreendem ao revelar chegada do primeiro filho (Instagram/@mmaethe)

O streamer Alanzoka surpreendeu os fãs ao anunciar, ao lado da criadora de conteúdo Maethe Lima, o nascimento do primeiro filho do casal. A novidade foi revelada nesta terça-feira (5), após uma gestação mantida em sigilo, mesmo com a rotina pública dos dois na internet.

Conhecidos pelas transmissões de jogos em plataformas digitais, os dois optaram por preservar a gravidez e compartilhar a notícia apenas após o nascimento. A decisão, segundo o casal, teve como objetivo garantir mais privacidade durante o período.

VEJA MAIS

image Raquel Brito, irmã de Davi, do 'BBB' 24, anuncia primeira gravidez nas redes sociais
A influenciadora compartilhou vídeo ao lado do marido e confirmou chegada do primeiro filho

image Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez após romance em 'A Fazenda 17'

A repercussão foi imediata nas redes sociais, onde seguidores destacaram a surpresa com o anúncio. Juntos há mais de 13 anos, Alanzoka e Maethe são considerados um dos casais mais populares do cenário gamer brasileiro.

De acordo com o relato publicado por Maethe, apenas familiares e amigos próximos sabiam da gestação. Pessoas que encontraram o casal durante o período também teriam sido orientadas a não divulgar a informação.

No comunicado, a influenciadora celebrou a chegada do bebê e explicou a escolha pelo sigilo. “A nossa família aumentou! 🍼 Depois de viver tudo isso no nosso tempo, chegou a hora de compartilhar com vocês”, escreveu.

Ela também destacou que a decisão foi importante para viver o momento de forma mais íntima. “Escolhemos viver a gestação em segredo pela privacidade da nossa família e hoje temos a certeza de que foi a melhor decisão. Foram meses de espera, sonhos e descobertas, até ele chegar e transformar tudo”, afirmou.

O casal revelou que o primeiro filho é um menino, mas optou por não divulgar o nome nem mostrar o rosto da criança neste momento. Em outro trecho da publicação, eles celebraram a nova fase.

“Nosso filho é a misturinha perfeita de nós dois e estamos vivendo o maior amor das nossas vidas! E agora, com o coração cheio e uma nova fase começando, queremos dividir um pouquinho dessa felicidade com vocês”, diz a mensagem.

O anúncio rapidamente ganhou destaque entre os assuntos mais comentados do dia nas redes sociais.

Mudanças na rotina de lives

Com a chegada do filho, Alanzoka informou que deve reduzir o ritmo das transmissões nas próximas semanas. Em uma live recente, o streamer explicou que pretende se dedicar mais à nova rotina familiar neste primeiro momento.

Na última segunda-feira (3), ele já havia sinalizado a ausência em uma transmissão por “imprevistos”, o que levantou suspeitas entre fãs sobre o nascimento do bebê.

O casal agora inicia uma nova fase longe dos holofotes, mantendo o perfil mais reservado que já vinha adotando nos últimos anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alanzoka

streamer

maethe

gravidez
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Cena Bis: Arlindinho comanda roda de samba no feriado em Belém

Em uma noite marcada pela conexão com o legado de Arlindo Cruz, o cantor Arlindinho emocionou o público paraense durante a turnê “Meu Lugar”

05.05.26 17h50

MÚSICA

Leo Russo lança samba em homenagem a Beth Carvalho, que completaria 80 anos

A canção estava pronta desde 2013, quando a artista participou do primeiro álbum de Leo Russo

05.05.26 17h35

música

Izabella Rocha, fundadora do Natiruts, lança novo single 'Solta pelo mundo'

Música chega com uma versão em português e outra especial, em espanhol

05.05.26 15h49

MÚSICA

Enzo Belmonte apresenta o single “Uma Rainha No Céu” em tributo a Beth Carvalho

Beth Carvalho acompanhou de perto o desenvolvimento do artista e o acolheu como parte de sua linhagem musical

05.05.26 14h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUDANÇA

Ex-MC Brinquedo é apresentado em igreja após deixar o funk

Cantor usou as redes sociais para compartilhar momento e falar sobre nova fase na vida

05.05.26 9h49

POLÊMICA

Jojo Todynho desmarca briga e Malévola brinda 'à morte' da cantora: 'Vou na tua casa'

As discussões na internet iniciaram devido a troca de ofensas pessoais e acusações graves de transfobia

05.05.26 18h03

CELEBRIDADES

Matheus Aleixo, da dupla sertaneja com Kauan, fala pela primeira vez após boatos de traição

Cantor afirma que separação de Paula Aleixo não envolveu terceira pessoa

05.05.26 9h21

VIXI!

Crise entre Vini Jr. e Virginia? Mães do casal publicam mensagens enigmáticas na web

Mensagens compartilhadas nas redes sociais aumentam especulações entre fãs sobre 'climão'

05.05.26 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda