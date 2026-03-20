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Gilberto Gil chega a Belém e ensaia para show da turnê 'Tempo Rei'

Cantor publicou registros da passagem de som antes da apresentação neste sábado (21)

Hannah Franco
fonte

Gilberto Gil chega à capital paraense para show da turnê “Tempo Rei” neste sábado (21) (Instagram/@gilbertogil)

O cantor e compositor Gilberto Gil já está em Belém para o show da turnê “Tempo Rei”. Na noite de sexta-feira (20), o artista compartilhou nas redes sociais os primeiros registros na capital paraense, incluindo ensaios e passagem de som no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde será a apresentação.

As imagens foram publicadas nos stories do Instagram pela equipe do cantor. Em uma das postagens, Gil escreveu: “Chegamos, Belém! Nos vemos amanhã”. A apresentação ocorre neste sábado (21), às 21h, e integra a turnê “Tempo Rei”, considerada a despedida dos palcos de um dos principais nomes da música brasileira.

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O espetáculo tem mais de duas horas e meia de duração e traz um repertório com músicas que marcaram diferentes fases da trajetória de Gilberto Gil. Durante o show, o artista revisita canções ligadas ao movimento da Tropicália, além de sucessos populares que atravessaram gerações.

A passagem por Belém marca o penúltimo show da turnê, iniciada em 2025 e que será encerrada em São Paulo no dia 28 de março.

Show em Belém foi remarcado

A apresentação na capital paraense estava prevista inicialmente para agosto de 2025, mas precisou ser adiada. A mudança ocorreu após a morte de Preta Gil, filha de Gilberto Gil, em julho do mesmo ano. Com isso, a agenda da turnê foi reorganizada.

Confira a setlist completa da turnê Tempo Rei:

  • Palco
  • Banda Um
  • Tempo Rei
  • Aqui e Agora
  • Eu só quero um xodó
  • Em vim da Bahia
  • Procissão
  • Domingo no parque
  • Cálice
  • Bate macumba
  • Back in Bahia
  • Refazenda
  • Refavela
  • Não chore mais
  • Extra
  • Vamos fugir
  • A novidade
  • Realce
  • A gente precisa ver o luar
  • Punk da periferia
  • Rock do segurança
  • Se eu quiser falar com Deus
  • Drão
  • Estrela
  • Esotérico
  • Expresso 2222
  • Andar com fé
  • Emoriô
  • Toda menina baiana
  • Esperando na janela
  • Aquele abraço

Serviço

Data: sábado (21)

Local: Hangar – Centro de Convenções

Abertura dos portões: 18h

Início do show: 21h

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