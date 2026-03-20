Gilberto Gil chega a Belém e ensaia para show da turnê 'Tempo Rei'

O cantor e compositor Gilberto Gil já está em Belém para o show da turnê “Tempo Rei”. Na noite de sexta-feira (20), o artista compartilhou nas redes sociais os primeiros registros na capital paraense, incluindo ensaios e passagem de som no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde será a apresentação.

As imagens foram publicadas nos stories do Instagram pela equipe do cantor. Em uma das postagens, Gil escreveu: “Chegamos, Belém! Nos vemos amanhã”. A apresentação ocorre neste sábado (21), às 21h, e integra a turnê “Tempo Rei”, considerada a despedida dos palcos de um dos principais nomes da música brasileira.

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O espetáculo tem mais de duas horas e meia de duração e traz um repertório com músicas que marcaram diferentes fases da trajetória de Gilberto Gil. Durante o show, o artista revisita canções ligadas ao movimento da Tropicália, além de sucessos populares que atravessaram gerações.

A passagem por Belém marca o penúltimo show da turnê, iniciada em 2025 e que será encerrada em São Paulo no dia 28 de março.

Show em Belém foi remarcado

A apresentação na capital paraense estava prevista inicialmente para agosto de 2025, mas precisou ser adiada. A mudança ocorreu após a morte de Preta Gil, filha de Gilberto Gil, em julho do mesmo ano. Com isso, a agenda da turnê foi reorganizada.

Confira a setlist completa da turnê Tempo Rei:

Palco

Banda Um

Tempo Rei

Aqui e Agora

Eu só quero um xodó

Em vim da Bahia

Procissão

Domingo no parque

Cálice

Bate macumba

Back in Bahia

Refazenda

Refavela

Não chore mais

Extra

Vamos fugir

A novidade

Realce

A gente precisa ver o luar

Punk da periferia

Rock do segurança

Se eu quiser falar com Deus

Drão

Estrela

Esotérico

Expresso 2222

Andar com fé

Emoriô

Toda menina baiana

Esperando na janela

Aquele abraço

Serviço

Data: sábado (21)

Local: Hangar – Centro de Convenções

Abertura dos portões: 18h

Início do show: 21h