Gilberto Gil chega a Belém e ensaia para show da turnê 'Tempo Rei'
Cantor publicou registros da passagem de som antes da apresentação neste sábado (21)
O cantor e compositor Gilberto Gil já está em Belém para o show da turnê “Tempo Rei”. Na noite de sexta-feira (20), o artista compartilhou nas redes sociais os primeiros registros na capital paraense, incluindo ensaios e passagem de som no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde será a apresentação.
As imagens foram publicadas nos stories do Instagram pela equipe do cantor. Em uma das postagens, Gil escreveu: “Chegamos, Belém! Nos vemos amanhã”. A apresentação ocorre neste sábado (21), às 21h, e integra a turnê “Tempo Rei”, considerada a despedida dos palcos de um dos principais nomes da música brasileira.
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O espetáculo tem mais de duas horas e meia de duração e traz um repertório com músicas que marcaram diferentes fases da trajetória de Gilberto Gil. Durante o show, o artista revisita canções ligadas ao movimento da Tropicália, além de sucessos populares que atravessaram gerações.
A passagem por Belém marca o penúltimo show da turnê, iniciada em 2025 e que será encerrada em São Paulo no dia 28 de março.
Show em Belém foi remarcado
A apresentação na capital paraense estava prevista inicialmente para agosto de 2025, mas precisou ser adiada. A mudança ocorreu após a morte de Preta Gil, filha de Gilberto Gil, em julho do mesmo ano. Com isso, a agenda da turnê foi reorganizada.
Confira a setlist completa da turnê Tempo Rei:
- Palco
- Banda Um
- Tempo Rei
- Aqui e Agora
- Eu só quero um xodó
- Em vim da Bahia
- Procissão
- Domingo no parque
- Cálice
- Bate macumba
- Back in Bahia
- Refazenda
- Refavela
- Não chore mais
- Extra
- Vamos fugir
- A novidade
- Realce
- A gente precisa ver o luar
- Punk da periferia
- Rock do segurança
- Se eu quiser falar com Deus
- Drão
- Estrela
- Esotérico
- Expresso 2222
- Andar com fé
- Emoriô
- Toda menina baiana
- Esperando na janela
- Aquele abraço
Serviço
Data: sábado (21)
Local: Hangar – Centro de Convenções
Abertura dos portões: 18h
Início do show: 21h
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