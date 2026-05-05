Ex-BBB Raquele faz primeiro show solo e lança projeto musical

A ex-BBB Raquele Cardozo iniciou oficialmente sua trajetória na música com a realização do primeiro show solo. A apresentação marcou também o lançamento do projeto audiovisual “Uma Nova História”, divulgado pela artista nas redes sociais com registros do evento.

Conhecida por ter participado do BBB 24, Raquele já havia chamado atenção pela voz durante o reality. Agora, ela aposta na carreira musical com foco no gênero arrocha, dando início a uma nova etapa profissional.

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O projeto “Uma Nova História” reúne 13 faixas e está disponível no YouTube. Segundo a artista, novas datas de shows já estão confirmadas.

Antes de investir na música, Raquele conciliava diferentes atividades, como confeitaria, atuação como influenciadora digital e formação técnica em mecânica. Com a nova fase, decidiu priorizar a carreira artística.

Após o reality, ela também integrou o grupo Melanina Carioca ao lado do ex-BBB Lucas Pizane, mas agora segue em carreira solo.