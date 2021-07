Gil do Vigor estreia no "Mais Você"

Gil do Vigor estreia nesta quinta-feira (8) com o quadro "Tá Lascado", no "Mais Você" (Globo). O economista e ex-BBB vai dar dicas sobre economia para o público que acompanha o programa apresentado por Ana Maria Braga.

A apresentadora não estará presente na estreia, já que se recupera após ser diagnosticada com covid-19 no começo da semana.

Em seu Twitter, Gil se mostrou animado com a estreia. Ele publicou uma foto onde aparece se maquiando nos bastidores do programa. "Bom dia vigorosos e vigorentos! Tô quase pronto para vigorar na estreia de 'Tá Lascado' no Mais Você. Ai que ansioso, Brasil!", escreveu ele, bem humorado.