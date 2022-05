Gil do Vigor encontra pretendente pessoalmente e o beija ao vivo no 'Mais Você'; vídeo

Gil do Vigor deu o que falar em sua participação no "Mais Você" desta quinta-feira, 12. O ex-BBB participou do quadro "Solteiros Online" e o encontro com o pretendente escolhido foi transmitido ao vivo no programa. Os dois protagonizaram um beijão na frente das câmeras.

No programa da última quarta-feira, 11, o economista foi apresentado a cinco solteiros de forma virtual e escolheu Raimundo. Depois, os dois dividiram um café da manhã à distância.

O encontro pessoalmente começou com o casal de costas. Eles se viraram, andaram em direção um ao outro e se beijaram, sem trocar nenhuma palavra antes. "Prazer", disse Gil depois do beijo. "O prazer é meu", respondeu o empresário de 27 anos.

Depois da apresentação, os dois tiveram um jantar. Raimundo demonstrou estar bem nervoso, mas ambos seguiram trocando carinhos.

"Quando a gente namorar tem que ser direitinho porque sou ciumento", disse o economista em tom de brincadeira.

Porém, depois do jantar e de outro encontro fora do programa, Gil afirmou que pretende ser só amigo do goiano. "Queria namorar com ele, mas ele é muito tímido. Tivemos a oportunidade de nos conhecer mais depois, mas ficou só na amizade. O beijo foi bom. A gente se encontrou, mensagem vem, mensagem vai, teve o segundo round. Jantamos, mas ele continuou tímido", contou a Ana Maria Braga.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)