Gidalti Jr trabalha em novo quadrinho para 2023; confira as dicas de leitura do artista

O ano de 2022 foi importante para o cenário literário e, principalmente, para os quadrinhos e quadrinistas. Entre eles, o nome do paraense Gidalti Jr. ganhou destaque e trouxe notoriedade ao Pará, pois Gidalti foi o vencedor da CCXP Awards com "Brega Story" e recebeu o primeiro prêmio jabuti de HQs com "Castanha do Pará". Em entrevista exclusiva para a Redação Integrada de O Liberal o paraense avaliou o cenário dos quadrinhos no Brasil e compartilhou os seus planos para 2023.

Sobre o cenário dos quadrinhos no Pará e no Brasil, Gidalti gostaria de destacar o trabalho do professor e quadrinista paraense Ricardo Harada Ono, que transformou a sua tese que conta sobre a imigração japonesa na Amazônia, na HQ Saburo. "Destacaria o trabalho do professor Ricardo Ono, recém vencedor do prêmio Benedito Nunes por sua tese de doutorado, Saburo, toda realizada em quadrinhos. Destacaria [também] o colega manauara, Ademar Vieira, roteirista do quadrinho Ajuricaba, que foi finalista do prêmio Jabuti", disse citando o nome do colega de Manaus.

O mercado tem se ampliado no Brasil e as Bienais são espaços de visibilidades para os artistas. Gidalti relembrou o trabalho de levantamento apresentado na Bienal Internacional de Curitiba, no Paraná. "Muitos brasileiros vêm fazendo quadrinhos com temáticas brasileiras. A Bienal de Curitiba fez um catálogo com os 100 quadrinhos mais relevantes dos últimos anos. Indico fortemente que os interessados em quadrinhos brasileiros baixem catálogo e tenham uma boa panorâmica dos autores em destaque no cenário contemporâneo", afirmou.

"Ficaria de olho na galera do Norte, que vem fazendo um trabalho bastante promissor. Para conhecer mais sobre quadrinhos e quadrinistas do Norte, vale a pena acompanhar o perfil da Sâmela Hidalgo, que é uma comunicadora que defende com unhas e dentes o quadrinho feito no norte e faz um trabalho incrível no sudeste para divulgar nossos autores", complementou com dicas.

Gidalti está trabalhando em um novo projeto e, para o novo ano, a sua meta é otimizar a questão da escrita e ilustração. "Em 2023, a meta é aumentar o ritmo da escrita e da ilustração de meu novo projeto. 2022 foi um ano de lançamento de meu último quadrinho, o Brega Story, e por isso acaba sendo um ano de muita distração com feiras, eventos e atividades promocionais", ponderou.

"Eu sinceramente estou aberto ao que a vida traz. Eu juro que jamais projetei prêmios ou algo tão específico. Eu gosto muito das surpresas que a vida traz É muito legal conquistar coisas que nunca imaginei alcançar. Continuo fazendo o que gosto e aberto ao que vier”, concluiu.

Desejando que o cenário paraense e amazônico se destaque ainda mais e que mais artistas sejam conhecidos, Gidalti Jr. Também recomenda o perfil no Instagram "Norte em Quadrinhos", pois segundo ele, todos os nomes com trabalhos potenciais são destacados lá. "Todo mundo que aparece aí, é um nortista em potencial nas áreas de quadrinhos", disse.

Para quem deseja conhecer quadrinhos que também viraram produtos audiovisuais, o quadrinista deixa cinco dicas e também registra uma mensagem de novo ano. "Desejo a todos e a todas um 2023 de paz, tempo de qualidade e proximidade com as pessoas queridas em suas vidas e muita saúde", finalizou.

Quadrinhos que viraram obras audiovisuais:

Azul é a cor mais quente

The Umbrella Academy

Persépolis

Substitutos