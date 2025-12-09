Ghibli Fest: Clássicos do Studio Ghibli voltam aos cinemas a partir desta quinta (11)

Um dos maiores estúdios de anime do mundo, o Studio Ghibli terá alguns de seus maiores clássicos trazidos de volta aos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira, 11. Promovido pelo Cinemark em diversas cidades do Brasil, o Ghibli Fest exibirá, diariamente, um filme diferente do selo até o próximo dia 17.

As primeiras sessões do Ghibli Fest serão de Meu Amigo Totoro, no dia 11. No dia 12, será a vez de O Serviço de Entregas da Kiki retornar às telonas. A programação do final de semana será formada por A Viagem de Chihiro, no sábado, e O Castelo Animado, no domingo.

A próxima segunda-feira contará com exibições de Nausicaä do Vale do Vento, enquanto as sessões de Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar acontecem na terça-feira.

Porco Rosso: O Último Herói Romântico, cuja fala "melhor ser um porco do que um fascista" se tornou um ícone do cinema de Hayao Miyazaki, fundador e principal cineasta do Studio Ghibli, encerra a programação na quarta, 17.

Filmes e datas do Ghibli Fest 2025

11/12: Meu Amigo Totoro

12/12: O Serviço de Entregas da Kiki

13/12: A Viagem de Chihiro

14/12: O Castelo Animado

15/12: Nausicaä do Vale do Vento

16/12: Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar

17/12: Porco Rosso: O Último Herói Romântico

Onde acontece o Ghibli Fest?

As sessões do Ghibli Fest acontecerão nos cinemas da rede Cinemark das cidades de Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Recife (PE), Niterói (RJ), Rio de Janeiro, Natal (RN), Porto Alegre (RS), Campinas (SP), Guarulhos (SP), Mogi das Cruzes (SP), Osasco (SP), Ribeirão Preto (SP), Santo André (SP), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo e Aracaju (SE).

Onde ver os filmes do Studio Ghibli no streaming?

Todos os títulos presentes no Ghibli Fest estão disponíveis para streaming na Netflix. O catálogo da plataforma oferece também outros títulos do estúdio, incluindo Princesa Mononoke, O Conto da Princesa Kaguya, Túmulo dos Vagalumes e o recente O Menino e a Garça, vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação de 2023.