Filmes do Studio Ghibli voltam aos cinemas do Brasil em festival; veja onde assistir em Belém

Os fãs do Studio Ghibli já podem rever nas telonas alguns dos maiores clássicos da animação japonesa. Estreou na última quinta-feira (18) o Ghibli Fest, festival que comemora os 40 anos do estúdio em 2025 e leva aos cinemas brasileiros um total de 22 produções. O festival vai até o dia 1º de outubro deste ano.

Fundado em 1985, o Studio Ghibli se consolidou como um dos maiores nomes da animação mundial, conhecido por sua técnica quase artesanal, narrativas profundas e visuais marcantes. Suas obras exploram temas como natureza, comunidade e identidade pessoal.

Entre os destaques está A Viagem de Chihiro (2001), vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2003, sendo o primeiro filme de língua não inglesa a conquistar a estatueta. Também se destacam produções com forte traço político e social, como Princesa Mononoke (1997).

Primeiros filmes exibidos no Brasil

Na estreia do festival, foram apresentados ao público brasileiro alguns dos títulos mais conhecidos do estúdio, entre eles:

A Viagem de Chihiro

Da Colina Kokuriko

Eu Posso Ouvir o Oceano

Memórias de Ontem

Meu Amigo Totoro

Meus Vizinhos, os Yamadas

Nausicaä do Vale do Vento

O Castelo Animado

O Serviço de Entregas da Kiki

Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar

Porco Rosso: O Último Herói Romântico

Sussurros do Coração

Vidas ao Vento

Onde assistir ao Ghibli Fest em Belém

Os cinemas participantes são:

Cine Líbero Luxardo

Cinépolis

Onde assistir ao Ghibli Fest no Pará

Os cinemas participantes são:

Cinesystem - Ananindeua

Ananindeua Cine A - Marabá

- Marabá Cinesystem - Santarém

- Santarém Circuito Cinemas - Parauapebas

Onde assistir ao Ghibli Fest em outras cidades do Brasil

As cidades participantes e as informações sobre ingressos estão disponíveis no perfil oficial da Sato Company no Instagram, responsável pela distribuição do festival no Brasil.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)