Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filmes do Studio Ghibli voltam aos cinemas do Brasil em festival; veja onde assistir em Belém

Evento celebra os 40 anos do estúdio com exibição de 22 animações clássicas

Jennifer Feitosa
fonte

A Viagem de Chihiro está em exibição no festival (Divulgação)

Os fãs do Studio Ghibli já podem rever nas telonas alguns dos maiores clássicos da animação japonesa. Estreou na última quinta-feira (18) o Ghibli Fest, festival que comemora os 40 anos do estúdio em 2025 e leva aos cinemas brasileiros um total de 22 produções. O festival vai até o dia 1º de outubro deste ano.

Fundado em 1985, o Studio Ghibli se consolidou como um dos maiores nomes da animação mundial, conhecido por sua técnica quase artesanal, narrativas profundas e visuais marcantes. Suas obras exploram temas como natureza, comunidade e identidade pessoal.

Entre os destaques está A Viagem de Chihiro (2001), vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2003, sendo o primeiro filme de língua não inglesa a conquistar a estatueta. Também se destacam produções com forte traço político e social, como Princesa Mononoke (1997).

VEJA MAIS

image Studio Ghibli comemora 40 anos em 2025; conheça mais sobre as obras
Estúdio de animação japonês é marcado pelos traços delicados imersos em uma narrativa melancólica que conquistam fãs de todas as idades

image Studio Ghibli: conheça a produtora e saiba como gerar fotos da trend com IA
Aprenda a usar a Inteligência Artificial para entrar na tendência

Primeiros filmes exibidos no Brasil

Na estreia do festival, foram apresentados ao público brasileiro alguns dos títulos mais conhecidos do estúdio, entre eles:

  • A Viagem de Chihiro
  • Da Colina Kokuriko
  • Eu Posso Ouvir o Oceano
  • Memórias de Ontem
  • Meu Amigo Totoro
  • Meus Vizinhos, os Yamadas
  • Nausicaä do Vale do Vento
  • O Castelo Animado
  • O Serviço de Entregas da Kiki
  • Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins
  • Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar
  • Porco Rosso: O Último Herói Romântico
  • Sussurros do Coração
  • Vidas ao Vento

Onde assistir ao Ghibli Fest em Belém

Os cinemas participantes são:

  • Cine Líbero Luxardo
  • Cinépolis

Onde assistir ao Ghibli Fest no Pará

Os cinemas participantes são: 

  • Cinesystem - Ananindeua
  • Cine A - Marabá
  • Cinesystem - Santarém
  • Circuito Cinemas - Parauapebas

Onde assistir ao Ghibli Fest em outras cidades do Brasil

As cidades participantes e as informações sobre ingressos estão disponíveis no perfil oficial da Sato Company no Instagram, responsável pela distribuição do festival no Brasil.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

studio ghibli

ghibli fest

filmes no cinema
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

THEATRO DA PAZ

‘Traidor’ marca reencontro de Marco Nanini com público paraense em quatro apresentações

Espetáculo mistura tragédia e humor em narrativa fragmentada que aborda pandemia, tecnologia e política

19.09.25 8h00

AMAZÔNIA LIVE

Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

17.09.25 10h25

SERÁ QUE ELA VAI ENCARAR?

Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos Stories, Zaynara, Gaby Amarantos e Joelma escolheram os pratos que a cantora internacional irá experimentar antes do espetáculo

16.09.25 20h13

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIDA ÍNTIMA

Após dormir com 800 homens, Vovó Fitness diz ter encontrado paz na 'hora H'

Andréa Sunshine compartilha sua visão sobre sexualidade e revela como aprendeu a controlar gemidos durante o sexo

18.09.25 23h11

ARTISTAS

Ney Matogrosso e Lenine fazem shows beneficentes na COP 30 em Belém

Apresentações no Theatro da Paz terão renda revertida para projetos de conservação do Pantanal, reforçando a presença da arte no debate climático internacional

19.09.25 11h22

AMAZÔNIA LIVE

Amazônia Live: saiba como voltar de graça do show da Ivete Sangalo

BRT de Belém será gratuito após o evento; veja como irá funcionar o serviço

19.09.25 13h02

DE ARREPIAR

Carta psicografada de Leila Lopes traz relato assustador sobre o Umbral

Vale lembrar que, pela perspectiva científica, não há comprovação de que psicografias sejam de fato comunicações com mortos.

17.09.25 19h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda