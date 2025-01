Geraldo Azevedo completa 80 anos e segue em 'Caravana'

"Corra não pare, não pense demais / Repare essas velas no cais / Que a vida é cigana / É caravana / É pedra de gelo ao sol / Degelou teus olhos tão sós / Num mar de água clara". Esses versos belos e impactante, da canção "Caravana" (Alceu Valença / Geraldo Azevedo), um dos maiores sucessos do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo, servem para traduzir a caminhada desse artista que completa 80 anos de idade neste sábado, dia 11. Geraldo ou Geraldinho Azevedo, como carinhosamente é chamado pelos fãs no Brasil inteiro, tem seu trabalho admirado pelo público em Belém há pelo menos quatro décadas. E, como parte da turnê "Geraldo Azevedo 80 anos”, o artista fará show na Assembleia Paraense, na capital paraense, em 9 de maio.

Às vésperas de completar 80 anos, o cantor de "Táxi Lunar", "Dia Branco", "Dona da Minha Cabeça", "Canção da Despedida", "Moça Bonita", "Bicho de Sete Cabeças" e tantos outros sucessos, fala sobre o momento que vive. "Recebo os 80 anos com a maturidade que todos esses anos me trouxeram. Estar vivo, lúcido e com disposição para levar minha arte pro público é a minha maior realização. Com certeza, são anos de muita reflexão. Envelhecer é uma dádiva, ainda mais com saúde e disposição, como é o meu caso", destaca.

Ele acaba de lançar, no final de 2024, o single "Estou em Paz" (produzido por Robertinho do Recife e escrito com Sérgio Peres), uma canção que diz muito da trajetória de Geraldo Azevedo. "Sinto-me em paz com todas as minhas escolhas. Sou uma pessoa de sorte, estou chegando aos 80 com vitalidade e orgulho de estar vivendo da minha arte e tocando tantas pessoas pelo mundo afora com ela". "Em Paz" é o primeiro de uma série de singles que o artista pretende lançar em 2025.

"Tenho muitas músicas inéditas para mostrar, que pretendo lançar nos próximos meses. Penso em alguns produtores diferentes para fazer as canções tomarem forma e chegarem ao público. Estou com muita coisa represada para desaguar. Temos também uma grande agenda comemorativa para cumprir. O objetivo é conseguir equilibrar todas as metas e realizar um ano inesquecível", afirma Geraldo Azevedo.

No coração de Belém

Geraldo tem show agendado para o dia em Belém. A capital paraense sempre o recebeu de braços abertos e isso desde os anos 1970. O jornalista, escritor e professor universitário aposentado Paulo Roberto Ferreira conta um fato que exprime bem essa relação do cantor com o público na cidade. "Nós, da Chapa

Alternativa, tínhamos vencido a eleição para o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPA, em 1977, e a posse foi com um show do Geraldo no Ginásio de Esportes da UFPA", conta Paulo. Geraldo fazia o circuito universitário e sempre manteve uma relação fraterna com os movimentos populares.

Como relembra Paulo Roberto, Geraldo Azevedo fez muitos shows em Belém, inclusive, pelo projeto Pixinguinha, no Theatro da Paz. " O Geraldo fazer 80 anos é um marco de um cantor, compositor e músico da maior qualidade no cenário da música brasileira, um parceiro de outros músicos, então, é muito bom poder celebrar esse momento do Geraldo Azevedo", declara Paulo Roberto Ferreira, um dos fãs do artista em solo paraense.

Com mais de 50 anos de carreira, Geraldo Azevedo lançou seu primeiro disco em 1972, intitulado "Geraldo Azevedo & Alceu Valença". O trabalho mais recente é "Violivoz- Ao Vivo", audiovisual do show com seu parceiro Chico César, em circulação desde outubro de 2022.

Na caminhada desse artista, o público já conferiu discos e shows de Geraldo com artistas variados, como com Alceu Valença/Elba Ramalho e Zé Ramalho na série "O Grande Encontro" e na "Cantoria" em parcaria com Elomar, Xangai e Vital Farias. Em 9 de maio próximo, Geraldo e os fãs em Belém se reencontrarão para celebrar os 80 anos do artista.