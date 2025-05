Eduardo Moscovis caminha pelo centro de Belém antes de apresentar peça no Theatro da Paz

O ator Eduardo Moscovis foi visto na tarde desta sexta-feira (8) caminhando pela avenida Presidente Vargas, no centro de Belém. Mesmo sob o forte calor amazônico, o artista demonstrou tranquilidade enquanto circulava nas proximidades de um banco localizado próximo à rua Senador Manoel Barata.

Moscovis está na capital paraense para apresentar a comédia romântica “Duetos, a comédia de Peter Quilter”, ao lado da atriz Patricya Travassos. O espetáculo será encenado no histórico Theatro da Paz, com sessões programadas para os dias 9, 10 e 11 de maio. As apresentações acontecem na sexta e no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h.