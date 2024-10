Ex-global abre perfil no Tinder; veja quem é

Tem ex-global no Tinder! Conhecido por interpretar os personagens Cláudio e Gustavo nas novelas "A Força do Querer" e "Pantanal", o ator Gabriel Stauffer vem chamando atenção no famoso aplicativo de namoro. No perfil, o galã revela ser do signo de leão, ter 1,82 metros de altura e diz não saber o que procura na rede social.

VEJA MAIS

A informação foi dada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. De acordo com a jornalista, o ex-global de 36 anos, que agora é sucesso na série "De volta aos 15", da Netflix, publicou uma série de fotos no aplicativo, com direito a cliques sem camisa e com as pernas à mostra. Veja um dos registros:

Carreira

Gabriel Stauffer ficou conhecido pelo público após atuar em "A Força do Querer" (2017) e no remake de "Pantanal" (2022), ambas da TV Globo. Ele também participou das três temporadas de "De volta aos 15". Agora, o galã está prestes a estrear no filme de vampiro “Love kills”, produção inspirada nos quadrinhos de Danilo Beyruth, que chega aos cinemas em 2025.