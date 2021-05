Geisy Arruda compartilha #tbt de verão e eleva a temperatura na web

A modelo e digital influencer Geisy Arruda resgatou uma lembrança de um dia quente de verão e fez o clima ferver na TL. Aproveitando o dia de relax que tirou para renovar a marquinha do biquíni, exibida em detalhe no seu perfil do Instagram, ela também voltou a desabafar com os seguidores sobre as restrições impostas pela plataforma ao conteúdo de suas postagens.

“Um flamingo, um cisne, um ganso? Não sei, é alguma coisa Rosa com glitter. Porém, todavia, o foco é nessa grande gostosa, que de tanto carregar esse peso está com hérnia de disco. Oh fardo pesado. #tbt Me contem que bicho é esse rosa nos comentários”, escreveu na legenda da publicação.

Nos Stories, Geisy reclamou por não poder falar sobre sexo abertamente na web sem ser ameaçada de perder sua conta. “Eu tô vendo algumas directs de você falando de pu***ia, saudades de ver você falando de sexo. Eu também tenho saudades, o problema é que o Instagram quer derrubar a minha conta", relatou.

A modelo pediu aos seguidores que procurassem entender sua situação: "Eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada porque eu sou censurada e o Instagram já ameaçou de derrubar a minha conta. Eu gostaria de falar de sexo normal porque é normal abertamente, mas eu não posso porque senão eu perco a p***a da conta!”, reclamou.