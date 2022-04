Gato Galáctico apresenta show especial em Belém

Neste domingo, 17, terá a “Páscoa com Gato Galáctico”. Ronaldo Souza, criador do canal Gato Galáctico, fará uma única atração no Belém Hall, às 16h. “Estou muito feliz por retornar aos palcos após dois anos. Estamos preparando tudo com muito carinho para os miaus. Podem aguardar muitas surpresas, gargalhadas, emoção, diversão e muita música!”, comenta Ronaldo, que esteve em Belém em fevereiro de 2020, antes da pandemia.

O Gato Galáctico Show vai contar com a participação especial de Flávia Abalem, intérprete da Duda Galáctica, uma das personagens mais amadas da Galáxia. Também passarão pelo palco, através de projeções, os personagens Cueio, Desnecessauro e Coitadossauro cantando suas canções originais. O vilão Catmask também marcará presença para tentar atrapalhar a apresentação até que os Guerreiros Prismágicos aparecerão para impedi-lo em uma batalha emocionante.

O momento nostalgia fica por conta de um dos personagens mais clássicos do Gato Galáctico: o Pudim. Ronaldo vai cantar a música ‘Pudim Amassado’, um dos seus primeiros virais na internet. O repertório também inclui ‘Cueio Espacial’, ‘Irmão Chatão’, ‘Guerreiros Prismágicos’ e muito mais. A música tema de ‘Acampamento Intergaláctico’, primeiro filme do Gato Galáctico, também marcará o retorno de Ronaldo aos palcos. Com um refrão divertido e uma coreografia contagiante, a música promete agitar o público.

Agende-se

Gato Galáctico Show

Data: 17 de abril

Hora: Entrada às 15h / início do show às 16h

Local: Belém Hall - Rua Antônio Barreto, 1176 - Umarizal

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/pascoa-com-gato-galactico-17-de-abril

Mais informações: Através do telefone (91) 98525-6548 (Whatsapp) ou e-mails brandeventospa@gmail.com / fourentretenimentos@gmail.com