A ilha do Combu, em Belém, foi o cenário escolhido para o ensaio fotográfico da dançarina profissional Lorrana Silva, que estrela a sessão Gata da Capa desta semana, projeto do jornal Amazônia. As fotos, mais uma vez, são assinadas pelo fotógrafo Neto Soares. Desta vez, o ensaio contou também com a experiência da maquiadora Alexia Pinta.

Profissional experiente na arte da dança, Lorrana agradeceu o convite para participar do projeto. “Foi maravilhoso participar do ensaio para o projeto Gata da Capa. Nunca tinha participado de um ensaio assim e eu amei. Eu sou dançarina profissional, atualmente sou bailarina do Ximbinha e danço desde os meus sete anos de idade”, destaca.

Gata da Capa traz ensaio de Lorrana Silva na Ilha do Combu Gata da Capa traz ensaio de Lorrana Silva na Ilha do Combu (Neto Soares) Gata da Capa traz ensaio de Lorrana Silva na Ilha do Combu (Neto Soares) Gata da Capa traz ensaio de Lorrana Silva na Ilha do Combu (Neto Soares) Gata da Capa traz ensaio de Lorrana Silva na Ilha do Combu (Neto Soares) Gata da Capa traz ensaio de Lorrana Silva na Ilha do Combu (Neto Soares) Gata da Capa traz ensaio de Lorrana Silva na Ilha do Combu (Neto Soares)

Já a maquiadora Alexia Pina começou sua vida profissional em 2015. “Quando iniciei minha carreira de modelo de rosto, a paixão pela arte da maquiagem foi surgindo. Até hoje sou apaixonada por maquiagem e lancei uma marca de cosméticos, que está sendo um sucesso em Belém. Sou maquiadora há três anos e tenho experiência em ensaio. Minha especialidade começou desde quando eu era modelo”, explica.

Segundo Alexia, o convite para participar da sessão de ensaios partiu também de Neto Soares, e surgiu como um iniciativo para seus próximos passos. “Em meus planos, agora, está o desejo de ser uma maquiadora, bem famosa em Belém, no Norte e no mundo todo. E que a minha marca cresça a cada dia, como a da nossa querida Boca Rosa. E pretendo, também, montar um salão em Belém, que passe a ser tão requisitado até que possa ter filiais no Brasil inteiro”, anuncia.

A maquiadora também foi modelo do projeto “Gata da Capa”, em 2023. Segundo ela, ter participado do ensaio com Neto Soares contribuiu muito para sua autoestima. “Além do bem que fez para mim como mulher, ainda foi muito bom no âmbito profissional porque apareceram muitos trabalhos, a agenda ficou lotada e o trabalho como influencer também mudou, pois após a visibilidade do ensaio, muitos convites surgiram”, destaca a maquiadora.

Histórico do projeto

O projeto “Gata da Capa”, do jornal Amazônia, nasceu para mostrar a beleza de personalidades do Pará em pontos turísticos do Estado. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotógrafo Neto Soares e sua equipe buscam potencializar o que cada uma tem de mais belo em um ensaio sensual. A intenção é colocar em destaque a beleza de cada uma, em cliques que valorizem as características da mulher.

Para Neto Soares, curador e fotografo do projeto, a maior relevância é o empoderamento das mulheres. “Além disso, mostramos ao público que a beleza não segue nenhum padrão específico”, declarou o fotógrafo. Neto Soares destacou ainda que o projeto ganhou um grande espaço por isso, por fugir dos padrões. Para ele, todo ensaio marca uma troca entre ele, a modelo e o público.