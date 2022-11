'Garigata' viraliza na internet e diz que tem amor pela profissão

A gari Ester Santos, 20 anos, moradora de Juazeiro do Norte, interior do Ceará ganhou o apelido de "Garigata" e viralizou nas redes sociais e já ganhou tantos seguidores que chegou a 100 mil seguidores. Apesar da recente fama, a jovem segue na profissão e faz questão de romper com a imagem carregada de preconceito sobre a profissão de gari. As informações são do G1.

"Quando eu estava varrendo a rua, os meninos da coleta passavam no caminhão do lixo e falavam: 'bom dia, Garigata'. Começou dentro da empresa, com os parceiros de trabalho mesmo. E como a população via eles falando comigo, o pessoal ouvia eles me chamando de 'Garigata'. Até que teve um certo dia que uma senhora falou: 'ei, Garigata'. Aí com isso, a população de onde eu varria começou a me chamar assim", disse a jovem em entrevista ao G1.

Com um filho de um ano para criar e com dificuldades financeiras na época, Ester ficou feliz quando conseguiu o emprego em uma terceirizada na cidade onde mora. Ela já trabalha como gari há 3 anos e 11 meses e diz que o dia a dia na profissão é divertido e tem amor pelo o que faz. "Desde o dia que comecei [a trabalhar como gari] eu fiquei feliz por ter conseguido um emprego. E aí peguei um amor pela profissão. Danço e brinco com todo mundo enquanto trabalho", contou Ester.

Confira o instagram de Ester: