Gabriel Miller, de 'Bugados' fala do sucesso da série 

A série infantil ‘Bugados’ acaba de estrear a sua quarta temporada no canal a cabo Gloob (canal infantil da Rede Globo) e o ator Gabriel Miller, que interpreta Mig, irmão da Carol (Sienna Belle), comenta a boa audiência do programa. A nova série de episódios apresenta mais músicas com a “Bugabanda”, que trará canções e videoclipes para animar ainda mais as aventuras da turma no colégio Pirandello.

“Essa temporada chegou com muita música. Confesso que não sou cantor não, mas busco dar sempre o melhor de mim pra entregar o que é necessário. Estudo bastante pra não fazer feio. Amei a ideia do Mig ter uma banda e foi muito legal todo esse processo de criação: fizemos aula de canto, instrumentos, foram meses de preparação com profissionais da música e nossa preparadora de elenco Jerusa Franco. Adoro fazer essas cenas musicais, cantar e dançar, acho que traz uma energia muito boa”, conta Gabriel.

Nessa nova etapa, o público vai acompanhar os ensaios, as novas músicas e coreografias do grupo musical dos personagens. Ao longo dos episódios, a banda vai ganhando forma com a criação do primeiro videoclipe.

O sucesso não tem sido pouco e até rendeu ao ator a indicação na categoria “Melhor Ator” no Prêmio Jovem Brasileiro (2020).

Gabriel destaca as semelhanças entre ele e seu personagem Mig. “Temos a alegria e a vibe positiva em comum, ele foca sempre na diversão e no lado bom das coisas, eu sou bem assim também”, revela o artista.

Além de todas as novas aventuras dessa turma, o público também poderá acompanhar a Bugabanda em uma “Batalha de Likes”, que terá como estreia o dia 23 de maio, no Mundo Gloob, no Youtube. Dois clipes serão lançados e haverá votação para escolher o melhor.

A série vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h no Gloob, e também está disponível na Globoplay.

