Gabriel Medina curte noite em São Paulo "Disfarçado"

O surfista Gabriel Medina já começa a aproveitar a vida de solteiro. O surfista tem passado os últimos dias na capital paulista. E na noite da última quinta-feira (17) foi para a boate Santo Cupido. O lugar já recebeu a visita de outros atletas. Gabigol e Neymar são alguns deles.

O surfista bicampeão do mundo chegou ao local "disfarçado", com um gorro enfiado na cabeça, para evitar o assédio e os cliques indesejados, e, segundo uma fonte do EXTRA, acompanhado de uma mulher.

Do camarote, ele assistiu ao show do cantor Erick Jordan, da banda do amigo Thiaguinho. A maior parte do tempo, ele foi ciceroneado pelo promoter Biel Maciel, amigo de famosos como Anitta.