Fundação e Instituto Estadual Carlos Gomes abrem inscrições para o 40º Festival de Música Brasileira

A Fundação e o Instituto Estadual Carlos Gomes abriram inscrições gratuitas para a masterclass especial com ênfase no gênero Choro, que ocorrerá durante a programação do 40º Festival de Música Brasileira. Os interessados podem se inscrever por meio do formulário on-line disponível no período de 06 a 16 deste mês no site oficial: www.fcg.pa.gov.br

A atividade é voltada para estudantes de música, além de músicos amadores e profissionais, especialmente aqueles que realizam apresentações do gênero Choro. No total, serão ofertadas 12 vagas para executantes (músicos solistas e grupos), sendo 06 no período da manhã e 06 no período da tarde. Também terão 100 vagas disponíveis para ouvintes, distribuídas para os dois turnos. Para efetuar a inscrição, o candidato precisa informar os dados pessoais, além de sinalizar qual instrumento tocará, turno escolhido e o nome da obra que executará durante a programação.

Todos os inscritos terão a oportunidade de participar da masterclass com o músico, Hercules Gomes, que é considerado um dos mais representativos músicos brasileiros da atualidade, pois apresenta o gênero Choro a partir das técnicas refinadas voltadas para o piano, além do repertório repleto de obras que expressam as raízes da música brasileira. Formado no curso de Música Popular na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), ele já ministrou palestras, oficinas e workshops em importantes festivais como a 32ª e da 40ª Oficina de Música de Curitiba, o II Festival de Piano de Natal, o Savassi Festival 2016, o VIII Festival Internacional de Música de Campina Grande (FIMUS), o Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília (CIVEBRA) e o 18th Annual Brazilian Music Institute, em Miami (EUA). A programação será realizada durante o 40º Festival de Música Brasileira, no dia 19 deste mês, na Sala Ettore Bosio do Instituto Estadual Carlos Gomes, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Considerado um dos mais importantes eventos do calendário da Fundação Carlos Gomes e do Instituto, o 40º Festival de Música Brasileira será realizado no período de 16 a 21 de setembro, com diversos recitais gratuitos e abertos ao público, que ocorrerão na sede da instituição e na Igreja de Santo Alexandre. Neste ano, a programação homenageia o patrono e fundador do instituto, Antonio Carlos Gomes, que é considerado uma das figuras históricas mais importantes da história da música no país.

Serviço: Inscrições gratuitas para a masterclass especial com ênfase no gênero Choro do 40º Festival de Música Brasileira acontecem de 06/09 a 16/09 e podem ser feitas pelo formulário online: https://www.fcg.pa.gov.br/