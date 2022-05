FOTOS: Belém tem festa 'Disco' com superproduções de moda; confira

Os looks de uma festa realizada no último dia 6 tomaram a timeline das redes sociais com muito glamour. Sem exagero, batizada de “A Festa Disco”, o evento teve como convidados pessoas comprometidas com o dress code, que brilharam na festa e no tapete vermelho. O resultado foi praticamente um editorial de moda temático.

“A Festa Disco” foi o aniversário do stylist e produtor de moda Marcelo Migs, que teve a ideia do evento temático. Em entrevista, ele contou que a vontade de produzir a festa era antiga.

“Eu sempre tive uma referência disco muito forte, e guardei isso para uma festa. Decidi fazer no meu aniversário porque eu conseguiria convidar as pessoas que se dedicaram ao tema do jeito que eu tinha pensado, que era se caracterizar como em uma festa disco”, conta Marcelo.

Veja as fotos:

A ideia inicial de trabalhar com o tema disco seria para um editorial de moda inicialmente, foi então que Marcelo decidiu usar todas as referências e aplicar na festa. Isso vai desde o tapete vermelho com um fundo de balões prateados usado para fotos, até a decoração do evento, com a presença de um grande globo espelhado.

O stylist comemora o resultado. Diz que, além de celebrar o seu aniversário, o momento acabou se tornando também um ambiente de celebração das pessoas que trabalham com moda na capital paraense, desde maquiadores e estilistas, até fotógrafos e modelos.

“A gente tá acostumado a produzir os outros, e foi uma oportunidade de estar à frente dos holofotes pela primeira vez”, comemora.

“A Festa Disco” já tem uma nova edição prevista. Migs conta que está planejando a festa para o início do segundo semestre, e desta vez, além do tema disco, os signos do zodíaco também farão parte do dress code. Assim, os convidados vão poder mostrar os traços de suas personalidades nas próprias roupas.