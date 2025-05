Fotojornalistas em Belém lamentam a morte de Sebastião Salgado nesta sexta (23)

Se de imagens se faz um homem, o fotojornalista Sebastião Salgado, que faleceu nesta sexta-feira (23), aos 81 anos de idade, deixa uma legião de admiradores de sua arte, incluindo profissionais da Fotografia atuantes em Belém do Pará. "Fiquei impactada , sou uma admiradora do trabalho dele", declarou a fotojornalista Paula Sampaio, ao tomar conhecimento da morte de Salgado. Semelhante a ele, Paula desenvolveu todo um trabalho de registro fotográfico acerca de temas da Amazônia, em especial acerca da região da rodovia Transamazônica.

Paula Sampaio relembra que Sebastião Salgado fez parte do júri que concedeu a ela um dos prêmios Mother Jones International Fund for Documentary Photography (1997), uma premiação dedicada ao documentarismo mundial. No caso de Paula, a premiação abrange o Projeto "Fronteiras" que ela desenvolve até hoje sobre o cotidiano nas margens das rodovias Belém-Brasília e Transamazônica. "E ele deixou um recado para mim com a coordenadora do projeto dizendo que ele tinha ficado muito feliz de ver alguém trabalhando com humanidade na Amazônia, fazendo uma fotografia que era humana. Desejou sorte e disse para eu nunca desistir", afirma Paula.

Emocionada, Paula Sampaio ressalta: "Para todos nós que trabalhamos com jornalismo, com fotojornalismo, com documentação, ele foi a grande referência de um tempo, de uma abordagem e de como é importante você lidar com as pessoas e com aquilo que você fotografa de forma honesta, direta, humana. Ele fez isso".

Em especial, o último trabalho de Sebastião Salgado, como frisa Paula Sampaio, foi quase uma profecia. "Ele eliminou o ser humano das imagens e fotografou a natureza. Isso para mim é profético. As imagens dão conta desse mundo que a gente tem nas mãos, no nosso corpo, na nossa vida, e que a gente mesmo está destruindo, né? Eu acho que esse último trabalho dele foi um fechamento de ciclo e uma reflexão sobre a nossa existência", finaliza Paula.

Workshop

O saudoso fotojornalista paraense Ary Souza foi protagonista de diversas histórias durante a atuação dele no jornal O Liberal. Uma delas envolveu Sebastião Salgado. Ary, uma referência no fotojornalismo do Pará, estava em cobertura jornalística em uma cidade do sudeste do Pará, quando sentou-se em um lugar para descansar e perto dele estava Sebastião.

Sem saber que se tratava de um dos mais respeitados fotógrafos do mundo, Ary Souza e o homem começaram a conversar. Então, Ary acabou ministrando uma espécie de "workshop sobre fotografia" a Salgado. Quando os outros repórteres fotográfico souberam desse bate-papo, vieram correndo até Ary para saber sobre o que tinham falado e disseram que se tratava de Sebastião Salgado. Naquele dia, pode-se dizer que Salgado ganhou macetes sobre como fotografar a Amazônia. E, como chegou a ser divulgado recentemente na Imprensa, Sebastião Salgado pretendia mostrar trabalhos dele sobre a região durante a COP30, em Belém, no próximo mês de dezembro.

Luto

Para o fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Fotografia e Audiovisual do Grupo Liberal, a morte de Sebastião Salgado é uma perda para a fotografia mundial. "A fotografia está de luto hoje por esse fato. Sebastião Salgado deixou um legado muito grande, em particular o trabalho que fazia com relação à Amazônia, à natureza, com a qual ele tinha uma ligação muito grande", enfatiza.

Tarso ressalta os trabalhos de Salgado em preto e branco e a capacidade que tinha de sempre contar uma história. Tarso disse que leva para vida o que assimilou em palestras proferidas por Sebastião Salgado.

Militante da vida

A fotógrafa e jornalista Maria Christina manifesta-se sobre falecimento de Sebastião Salgado. "Perdemos um profissional que usou o talento e o trabalho para chamar a atenção do mundo para questões sociais e ambientais, unindo sua voz a problemáticas contemporâneas e atuais". Para ela, a obra de Salgado "é um acervo do mundo contemporâneo, de importância inquestionável".

Sobre a relação de Sebastião Salgado com a Amazônia, Christina diz que "ele ouviu o chamado da floresta, e dos povos, e a registrou, mostrou-a ao mundo". Para ela, o legado de Salgado é o da "militância pela vida, pela informação, a que todos têm direito".