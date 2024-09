Fórum Arte pela Justiça Climática tem programação gratuita no Curro Velho, em Belém

O Fórum Arte pela Justiça Climática — Reimaginando Futuros Sustentáveis, ocorre de 16 a 21 de setembro, em Belém, na Fundação Curro Velho. O evento inédito, está sendo realizado pela Prince Claus Fund em colaboração com a Open Society Foundations, ambas fundações independentes dedicadas à cultura. As inscrições estão abertas.

O programa visa conectar as diferentes práticas e realidades, focando em tópicos como direitos ao território e à terra, modelos de desenvolvimento social e econômico e seu impacto socioambiental, bem como racismo ambiental e greenwashing (propaganda ecológica enganosa). Com destaque para a COP-30, que ocorrerá em Belém do Pará, em 2025, o debate do Fórum Arte pela Justiça Climática, tem em vista o seguinte questionamento: como a arte e a cultura podem responder a questões socioambientais?

A conexão e a importância de trazer as pessoas para o local do debate é o foco da curadora do evento Priscila Cobra, jornalista e carimbozeira afro-indígena de Icoaraci. “O intercâmbio entre experiências que utilizam a arte como ferramenta política e social traz o protagonismo para formas de resistência e de construção de justiça climática por meio de novas lógicas, formas não hegemônicas, descentralizadas, que buscam maneiras outras de sociedade para além do capitalismo predatório. Iremos promover essa troca com talentos e mentes de artistas e ativistas do mundo todo. E é muito importante que esse encontro ocorra na Amazônia, que é um dos territórios mais afetados pelas tensões ambientais. A ideia é conectar essas territorialidades com a nossa região” , explica Priscila Cobra.

Legenda (REPRODUÇÃO) Marcus Desando (diretor da Prince Claus Fund), Renata Aguiar, Zayaan Kahn e Priscila Cobra (curadoras)

Primeira etapa do fórum é fazer com que os artistas conheçam a cidade, territórios e as complexidades que norteiam o debate ambiental. A ideia é ter o conhecimento do centro urbano até as periferias e ilhas de Belém. O evento vai contar com tradução simultânea dos diálogos.

Programação

No dia 20, haverá a roda de conversa “Recriando e Reimaginando Futuros Possíveis no Presente”, com a participação de Rosa Chávez (Guatemala), Gabriela Luz (Brasil), Chemi Rosado Seijo (Porto Rico) e moderação de Yara Costa (Moçambique).

A roda de conversa “O direito à terra, pessoas e pertencimento: da Amazônia à Palestina” reúne Jane Cabral (Brasil), Tareq Khalaf (Palestina), Zayaan Khan (África do Sul) e Fredy Papilo Gualinga (Equador), com moderação de Ixchel Tonāntzin (Equador).

No dia 21, a programação abre com a roda de conversa “Arte e Ativismo, Ética e Responsabilidade”, com participação de Molemo Moiloa (África do Sul), Deborah Jack (São Martinho) e Thiago Maiandeua (Brasil), e moderação de Benji Boyadgian (Palestina).



Beatriz Paiva (Brasil) ministra a oficina "Lambendo a Cidade das Mangueiras; o lambe-lambe em Belém do Pará". Irene Agrivina (Indonésia), Dan Li (China)e Nana Opoku (AFROSCOPE) (Gana) promovem a oficina "PHOTOSYNTHESA"; e Brigitte Baptiste (Colômbia), a oficina "Ecologias de Transição".

Serviço

Programação aberta do Fórum Arte pela Justiça Climática — Reimaginando Futuros, dias 20 e 21 de setembro, no Curro Velho, localizado na Rua Prof. Nelson Ribeiro, 287 - Telégrafo. Inscrições gratuitas para oficinas e rodas de conversa devem ser feitas, até dia 20 de setembro. Confira a programação completa aqui.