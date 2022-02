Fonse estreia no áudio espacial com single 'Laralalas'; ouça

O sentimento de esperança que atravessa o período da pandemia inspirou Fonse em seu mais novo single, “Laralalas”, já disponível nas plataformas de música. A faixa é uma parceria com Rafael Zell, que dá voz à composição de Fonse.

O lançamento de “Laralalas” vem como apelo para que as pessoas não percam a esperança, e acreditem na vacina como ponto para a possibilidade de retorno à uma vida normal. Na composição, em inglês, Fonse reflete sobre a importância de manter a esperança.

“Eu comecei a escrever essa música em 2018, quando uma amiga minha estava desesperançosa com as possibilidades futuras, porque ela tinha um sonho e eu fiquei falando para ela: ‘vamos, vou vou te ajudar nisso para dar um pouco de esperança’. Depois, quando teve o covid-19, o isolamento, eu fiquei muito afastado de todos os meus amigos e de toda a vida social, e eu pensei que a gente não podia perder essa esperança”, explica Fonse, que também precisou da esperança para manter-se firme durante a pandemia.

“Eu tinha perdido familiares, pessoas muito próximas a mim, então pensei: ‘preciso transformar todo esse sentimento em uma música’. Resolvi finalizar essa música que eu já tinha e começado a escrever pensando que a gente tem que ter essa esperança. A gente não pode deixar a esperança morrer em tempos sombrios”, completa.

Fonse, que também é produtor, arranjador e compositor, firma novamente a parceria com Rafael Zell em “Laralalas”. Os dois começaram a trabalhar juntos com Fonse produzindo canções de Zell, até que a parceria se tornou cada vez mais firme. “Acabou que a gente começou a escrever junto a produzir junto. Ele passou a ser a voz de várias das minhas músicas, e essa parceria que começou com um ‘vou produzir o teu trabalho’, virou uma grande amizade. Hoje o Zell é uma das primeiras pessoas que eu sempre penso quando vou colocar uma música no mundo: ‘vou colocar na voz do Zell”, conta.

De Belém do Pará, Fonse se diz amante das emoções humanas e das suas expressões artísticas. Com apenas 26 anos, tem se destacado como produtor musical e engenheiro de mixagem e masterização de bandas e artistas do cenário local independente, do pop e da eletrônica. Entre seus trabalhos, destacam-se artistas e bandas como Rafael Zell, Kevin Colin, Felipe Ponte, TRIIPER, Yuri Warris entre outros.

Fonse tem ainda um trabalho solo, de composições majoritariamente feitas em inglês, como o single “Laralalas”. Ele conta que isso vem do seu processo de musicalização, já que autodidata, os conteúdos que acessava para adquirir conhecimento, eram quase todos em inglês.

“Dez anos atrás, a gente não tinha muito material on-line de música em português, então quando eu ia assistir aulas on-line, cursos, era tudo em inglês, porque eles já estavam na frente nisso da educação à distância. E acabou que virou um um uma facilidade. Eu tenho algumas músicas em português, mas elas estão mais pra pegada da MPB”, conta.

Em “Laralalas” inaugura em seu trabalho o áudio espacial, tecnologia que dá ao ouvinte a sensação de que o som está por todo o ambiente, e vem ganhando cada vez mais as plataformas de música. Como produtor, Fonse diz que está animado para levar a tecnologia para os trabalhos de outros músicos com quem trabalha.