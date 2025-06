'Foi um momento conturbado', diz Regina Duarte ao relembrar polêmica com Carolina Ferraz

Regina Duarte conversou com Carolina Ferraz para o Domingo Espetacular nesse domingo, 1º. Ela relembrou alguns de seus papéis na televisão e polêmicas na política com a própria atriz.

Em 2020, quando assumiu o cargo de secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte publicou nas redes sociais imagem na qual citava supostos incentivadores de sua chegada ao cargo, entre eles Carolina.

Ela teria pedido para que a equipe de Regina retirasse sua imagem, à época, e relembrou a polêmica durante a entrevista.

"Eu acho que foi um momento muito conturbado", disse Regina. Ela também comentou que não guardava mágoas e que "não se lembra" da discussão.

Quando perguntada se ainda possuía vontade de "fazer política", Regina rebateu: "Nunca houve essa vontade. Sou muito curiosa, interessada. Por que vou desperdiçar a oportunidade?".

"Fiquei muito entusiasmada, mas sem a menor possibilidade, sem o menor preparo para aquele cargo", completou.

Regina também falou da personagem Viúva Porcina, da novela Roque Santeiro: "A Porcina abriu um portal absolutamente novo para mim. Fiquei mais confiante, que eu posso dizer, posso questionar."

Sobre um possível retorno às novelas, a atriz negou a possibilidade de uma protagonista: "Não sou mais capaz de fazer novela. Não sou mais capaz de decorar aqueles calhamaços de texto por semana."

Entretanto, brincou que toparia fazer uma personagem que não tivesse "muitas falas".

Entenda a polêmica

Em fevereiro de 2020, quando Regina Duarte foi indicada para o cargo de secretária especial de Cultura durante a gestão Bolsonaro (2019-2022), a atriz publicou uma imagem com a foto de diversos artistas que supostamente apoiariam o governo.

Uma destas pessoas era Carolina Ferraz, que enviou um áudio pedindo a retirada de sua imagem do conteúdo. "Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali no teu Instagram porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei e nunca compactuei com esse governo e inclusive não votei no Bolsonaro", disse Ferraz, na época, em áudio vazado.

"Achei muito indelicado da sua parte. Gostaria, com todo carinho, que você por favor pedisse à sua equipe para que retirasse a minha foto", concluiu, na ocasião.

Outros nomes como o ator Luiz Fernando Guimarães e a atriz Maitê Proença também reclamaram da situação. Regina Duarte ficou no cargo por menos de três meses e foi substituída pelo ator Mario Frias.