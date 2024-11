Fixação: Jorge Silva leva clássicos dos anos 1980 ao público de Belém

Um músico multitalentos com mais de quatro décadas de atuação e contribuição para a música paraense, Jorge Silva, ex-Sayonara, se apresenta neste sábado (30), a partir das 22h, no Maninho Gastro Bar, cantando os maiores sucessos dos anos 1980 além de um medley especial com clássicos da Sayonara, realizando uma verdadeira experiência musical para o público.

“Vai ser um evento muito recheado de música, sensações, nostalgia, afeto, vai ser lindo, estamos preparando um repertório que deixe a galera animada do início ao fim e que após o show, se sintam renovados, como um bom final de semana pede”, comenta o músico sobre seu show deste sábado.

Jorge Silva

Jorge Silva é cantor, instrumentista, compositor e educador nascido no Pará, de onde herdou sua paixão pela música regional do seu bisavô e do seu pai, músico popular, onde desde muito cedo dava sinais de que iria seguir a carreira musical, ao se lançar em festivais na escola, mostrando seu talento de cantar, tocar e compor.

Sua carreira de cantor iniciou na extinta Banda Aquárius, no início dos anos 1980. Anos depois, o artista iniciou sua trajetória de grande sucesso na gigante Banda Sayonara, onde acumulou um acervo fonográfico considerável (17 CDs e 5 DVDs), com diversos sucessos atemporais como "Outra Vez", "Solidão", "De Volta ao Começo", dentre outras.

Até os dias atuais, Jorge Silva faz parte da cultura musical paraense, com mais de 40 anos de estrada e sempre com muito respeito no meio artístico local. "A música é meu oxigênio, por isso me dedico de corpo e alma a todo novo projeto, a todo novo show, sempre com muita responsabilidade e respeito pelo meu público, que é o motivo maior para continuar como se fosse sempre a primeira vez", reflete o artista.

Para o público interessado em participar do evento, informações sobre venda de ingressos no estão disponíveis no contato: (91) 98386-0803. O valor do ingresso é R$ 20.

Serviço:

Ex-Sayonara Jorge Silva, realiza show “Fixação” neste sábado (30) no Maninho Gastro Bar a partir das 22h.