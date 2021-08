Finalista do Prêmio Ary Souza, Thiago Gomes usa a fotografia para levar luz às pessoas

O fotojornalista Thiago Gomes é mais um finalista do Prêmio Ary Souza de Fotojornalismo, promovido pelo Grupo Liberal em homenagem ao ícone da fotografia paraense, Ary Souza. A foto de Thiago está disponível para votação no portal OLiberal.com, assim como dos outros finalistas, e o público pode votar na sua imagem preferida até o dia 31 de agosto.

Thiago conta que seu primeiro contato com a câmera foi em 2019. “Meu primeiro emprego foi em uma empresa de formatura. Eu estava ficando limitado fazendo apenas fotos dos eventos. Então comecei a ir para as ruas fazer vários tipos de imagens. Em 2012, conheci o amigo Tarso Sarraf em um evento e conversamos bastante. Falei para ele que eu estava começando na profissão e que eu queria muito ir para o fotojornalismo. Ou seja, fazer fotos em que eu conseguia contar boas histórias. Tarso me ajudou e eu conseguir boas oportunidades, inclusive no Grupo Liberal”, destacou.

“Em 2012 ainda, fui chamado no Grupo Liberal para ser freelancer. E sempre costumo dizer que o Liberal foi minha escola poderosa pois em um mês aprendi muita coisa. Eu já saí inclusive empregado de lá. Em 2020, pude retornar para a empresa dez dias antes da pandemia, mas dessa vez como contratado. Acredito que estou conseguindo fazer um bom trabalho e sou grato pelas oportunidades que a empresa nos dá sempre. Esse prêmio é um privilégio”.

Ao falar sobre a foto que está concorrendo ao prêmio, Thiago explica que denominou ‘Vacina da Luz’. “Foi uma pauta que fiz sobre a vacinação. Era logo no início da vacina dos idosos, inclusive. Eu estava dentro de uma igreja, víamos as pessoas chegando bem eufóricas, felizes por estarem vivenciando aquele momento. Fazer esse tipo de cobertura foi muito emocionante para mim também, fui percebendo a mesma emoção nas pessoas que ali estavam. Então eu tentei passar na minha foto a ideia de esperança, que trouxesse luz para a vida das pessoas. Foi quando vi aquele senhor se vacinando, percebi uma brecha de luz no local e foi quando tive a ideia de unir tudo aquilo e captar aquele momento histórico. Foi um alívio para alma em meio a tantas notícias ruins que estávamos vivendo”.