Final: Isis Testa é a campeã do 'The Voice Kids' 2022

É dela! Isis Testa é a grande campeã do The Voice Kids. Na primeira final feminina da história do reality, a pequena venceu a votação do Gshow com 43,65% e leva para casa o prêmio de R$250 mil reais, além de um contrato de gerenciamento de carreira com a gravadora Universal Music.

Emocionada, Isis declarou que "Quero agradecer, mais uma vez, as minhas amigas. As minhas melhores amigas. Eu fico muito feliz de ter cantado com elas duas. Elas cantam muito e eu quero ser convidada para ir ao show delas". Logo em seguida, a técnica Maraisa parabenizou a vencedora. "Quero te dar os parabéns, sei que você está muito emocionada. O Brasil inteiro foi presenteado com uma final de três meninas talentosíssimas", destacou.