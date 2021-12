Final de semana com gravação de DVD de Marhco Monteiro e homenagens a Vieira e Marília Mendonça

A sexta-feira chega cheia de opções. Tem gravação de DVD de 35 anos de carreira de Marhco Monteiro. Tem homenagem a Mestre Vieira. Tributro à Marília Mendonça e também tem opção para os amantes do reggae, com show da banda Reggaetown.

O cantor Mahrco Monteiro comemora seus 35 anos de carreira com o espetáculo “As portas do meu coração”, nesta sexta (3), às 20h, no Teatro do Sesi, em um evento que vai reunir os maiores sucessos que fazem parte de sua trajetória musical, no Teatro do Sesi. O show vai resultar na gravação do DVD ao vivo do artista.

“A escolha do título é por que nesses 35 anos de carreira eu não sei o que eu ainda não cantei (risos). Sempre tem um romântico no meu repertório em todos os meus CDs, discos e tudo mais. Meu trabalho é muito eclético, eu canto um pouquinho de tudo, posso cantar jazz, blues, pop rock, romântico, axé, carimbó, merengue, lambada, sertanejo, brega, enfim, são várias portas do meu coração musical, e é um título de uma das músicas que que acabei de compor para esse novo trabalho”, revela Mahrco sobre as novidades.

O artista diz que está ansioso pelo encontro com os fãs. “A minha expectativa é a máxima né, pelo repertório, pela história, pelo tempo, já faz 6 anos que não gravo nada, então o público já está pedindo, com certeza vai ser uma mega festa, em mais um momento muito especial para mim e para o público, espero que eles se identifiquem e como sempre, a gente faça um show interativo”, acrescenta.

A festa conta com a presença de importantes nomes da música paraense como Nilson chaves, Juliana Sinimbú, Rebecca Lindsay, Carlos Gutierrez e Lucinnha Bastos. Juntos, vão cantar os maiores sucessos dessa temporada da carreira do artista. Está no repertório “Chamegoso”, “A la brasileira”, “Ilha do Amor”, “Aguê Agá”, “Tudo Num Ser Só”. “São memórias, lembranças, e perceber que a gente escreveu esta história juntos, eu, todos os músicos que estiveram comigo, toda produção e todo o público”, resume o cantor.

O show que tem direção artística da G2 comunicações, direção geral de Adriana Fukuoka e direção musical de Gleyddon Freitas.

Agende-se

> Sexta-feira (3/12), às 20h, no Teatro do Sesi

Ingressos: Vendidos na bilheteria do Teatro

Mestre Vieira recebe homenagem

Também no Teatro do Sesi, o violonista e guitarrista Givaldo Pastana é o convidado da próxima edição do programa Sala de Ensaio, que tem como objetivo a valorização da produção artística local. O novo episódio estreia nesta sexta-feira (3), no canal do Youtube do Teatro (youtube.com/teatrodosesipara).

O programa é uma atração do Teatro do SESI produzida especialmente para o Youtube. As gravações são realizadas no próprio Teatro e o espaço usado pode ser acessado pelos artistas para gravações, ensaios e outras propostas artísticas.

Para homenagear o Mestre Vieira, Givaldo lançou no mês de novembro o álbum ‘Saudades do Lima’, primeiro trabalho autoral do artista. As referências musicais de Givaldo vem da infância, quando ouvia guitarrada no toca disco de seu avô e, mais tarde, pôde conferir ao vivo a performance do grupo Vieira e Seu Conjunto, na década de 80, em Barcarena.

O disco é resultado do projeto ‘Guitarrada Patrimônio Cultural’, premiado com o edital de Música da Lei Aldir Blanc, da Secult-Pa, e realizado em parceria com a jornalista, documentarista e produtora cultural Luciana Medeiros.

Mais tributo

O cantor e compositor Milléo fará uma live nesta sexta (3), às 16h, com o tema “Tributo à Marília Mendonça” que será transmitida no meu Instagram @milleooficial cantando os sucessos e comentando sobre a grandiosidade da carreira da artista.

O Projeto 'Reggae & Brisa' tem show da banda Reggaetown, nesta sexta (3), às 22h, no Palafita. Atualmente, a banda trabalha em estúdio no single “Na Moral” e se prepara para dividir palco com umas das maiores cantoras do Reggae Nacional, Tati Portella, Ex- Chimarruts, no próximo domingo, 12 de dezembro dentro do Festival Mutuca no Insano Marina Club.