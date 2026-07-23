Fim de semana terá festas e shows em Belém, Icoaraci, Mosqueiro e Salinas

O último fim de semana de julho, entre sexta-feira (24) e domingo (26), terá uma programação diversificada de festas e shows em Belém, Icoaraci, Mosqueiro e Salinópolis. Os eventos, que incluem opções pagas e gratuitas em casas de entretenimento, espaços de lazer e praias, marcam a reta final da temporada de Verão 2026 nas cidades.

Na capital paraense, a sexta-feira (24) será agitada com a festa Reis do Cabaré, no Vitrine Lounge, a partir das 22h. O evento contará com apresentações de Willian Cezar, Christiano, Hiroshi e da dupla Eduardo e Gabriel.

Atrações em Belém

A programação combina shows ao vivo com estrutura de lounge. O Vitrine Lounge oferece condições promocionais, como entrada gratuita para o público feminino até meia-noite, ofertas em bebidas e opções de camarote para grupos. O local fica na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 844.

No sábado (25), o Parque dos Igarapés sedia o Verão no Parque. A principal atração será o show de Charles Andí, com início previsto para as 14h. O parque funcionará das 9h às 17h, oferecendo diversas opções de lazer para toda a família.

Os visitantes terão acesso a:

Piscinas e tobogãs;

Brinquedos infantis;

Áreas de convivência;

Serviço de alimentação;

Estacionamento gratuito;

Promoções em bebidas.

Verão 2026 nas Praias

A programação do Verão 2026 se estende às praias da região. Em Icoaraci, a Praia do Cruzeiro sediará, no domingo (26), a abertura das festividades, promovidas pela Prefeitura de Belém.

As apresentações começarão às 14h com o Pagode das Meninas. A agenda segue com:

16h: DJ Diego Moreira ;

; 17h: Banda Jessica (encerrando o dia).

Uma segunda edição do projeto está prevista para 2 de agosto, no mesmo local.

Em Mosqueiro, a Praia do Farol será palco do encerramento do Verão Mosqueiro 2026, fruto da parceria entre a Prefeitura de Belém e a Record Belém. Os shows são gratuitos e abertos ao público.

No sábado (25), a programação inclui:

18h: Bruno Andrade e Banda ;

; 20h: MC Dourado.

No domingo (26), o encerramento começa às 16h com DJ Lailson Play e Marcos Project, seguindo com:

18h: Show da banda Badaleros ;

; 21h: Apresentação do DJ Janilson.

Salinópolis marca o encerramento do festival Pé na Areia em sua edição de 2026 no sábado (25), na Praia do Atalaia. O destaque é o show de Luan Santana, que encerrará a temporada de eventos.

Ao longo do mês de julho, o festival reuniu artistas nacionais, consolidando-se na programação de verão do município. A organização informou que os ingressos para o show de Luan Santana permanecem à venda, entrando no último lote nesta quinta-feira (23).

O evento é uma realização da Roma Eventos e Show Bis, com apresentação do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP). A iniciativa conta com o fomento do Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear) e patrocínio oficial da Sprite.

Com uma agenda repleta e distribuída entre Belém, Icoaraci, Mosqueiro e Salinópolis, o fim de semana de 24 a 26 de julho celebra a reta final das férias com diversas atrações musicais e de lazer no Pará.