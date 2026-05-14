Filme de 'The Legend of Zelda' tem estreia antecipada

Aguardada há anos pelos fãs de videogame, o filme de The Legend of Zelda chegará aos cinemas um pouco antes do previsto. Antes com estreia mundial marcada para 7 de maio de 2027, o longa agora teve seu lançamento adiantado em uma semana, chegando agora em 30 de abril do mesmo ano.

Bong Joon-ho reúne elenco de peso com Bradley Cooper e Werner Herzog em nova animação A informação foi confirmada por Shigeru Miyamoto, criador da franquia e até hoje um dos nomes mais influentes dentro da Nintendo, dona de The Legend of Zelda. "A equipe está trabalhando duro para entregar o filme a todos o mais cedo possível", escreveu ele na conta oficial do estúdio no X, antigo Twitter.

Durante a CinemaCon 2026, em abril, o diretor Wes Ball confirmou que as filmagens de The Legend of Zelda foram concluídas. As primeiras imagens do longa, que será estrelado por Benjamin Evan Ainsworth (Sandman) e Bo Bragason (Nell, a Renegada), foram divulgadas em novembro do ano passado.

Ainsworth viverá Link, protagonista dos jogos que o mostram viajando por diferentes lugares do reino fantástico de Hyrule para resgatar a Princesa Zelda e derrotar as forças do mal. A personagem do título será interpretada por Bragason. Os detalhes da trama da adaptação são mantidos em sigilo.

Iniciada em 1986, a franquia The Legend of Zelda se tornou um dos maiores sucessos da Nintendo, ao lado de títulos considerados revolucionários na mídia, como Super Mario Bros., Donkey Kong, Kirby e Pokémon. No total, a franquia já teve 33 jogos entre sua série principal e derivados, com o mais recente, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, chegando em 2024 para o Nintendo Switch.

A adaptação chega em um momento em que a Nintendo se expande para os cinemas. Nos últimos anos, a empresa contou com filmes como Detetive Pikachu, de 2019, e Super Mario Bros.: O Filme, de 2023. O lançamento mais recente baseado nos títulos do estúdio foi Super Mario Galaxy: O Filme, lançado em abril deste ano.

Com direção de Ball, o filme de The Legend of Zelda conta com roteiro assinado por Derek Connolly (Jurassic World).